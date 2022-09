Volantino MediaWorld folle: il Samsung Galaxy A33 è in regalo

A grande richiesta MediaWorld ha rinnovato il volantino Back To School dopo la sua scadenza. Continuano quindi le super offerte decisamente golose che permettono a tutti di acquistare il meglio della tecnologia a prezzi formidabili. Vuoi un esempio?

Metti nel carrello il Samsung Galaxy A33 5G a soli 279 euro, invece di 389 euro. Se questo non è un regalo ditemi cosa può altro essere! Con questo acquisto stai risparmiando esattamente la bellezza di 110 euro. Una promo veramente speciale.

In più, puoi anche decidere di pagarlo in comode rate grazie al Tasso Zero di MediaWorld. Attivando il finanziamento direttamente online lo acquisti a partire da 13,95 euro al mese con il piano di rimborso Findomestic.

MediaWorld Back To School: fari puntati sul Samsung Galaxy A33 5G

Con questo smartphone Android hai tutto ciò che ti serve per andare veloce. La tecnologia 5G per download, streaming e trasferimento dati supersonici. Un processore Octa-core da 5nm per sfruttare tutta la potenza oltre ogni limite.

Inoltre, hai un display straordinario da 6,4 pollici per una visione più ampia e completa dei tuoi contenuti. E con la tecnologia Super AMOLED FHD+ ottieni dettagli incredibilmente unici e colori super brillanti, anche sotto la luce del sole.

Scatta foto professionali con le fotocamere di cui è dotato il Samsung Galaxy A33 5G. Lascia senza parole i tuoi amici postandole sui tuoi social network. Sembreranno vere e proprie opere d’arte. Migliora anche i tuoi selfie per risultare sempre perfetto, in qualsiasi situazione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.