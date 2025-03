Volantino MediaWorld: c'è la PlayStation 5 con ASTRO BOT a meno di 400€

MediaWorld ha lanciato, nei giorni scorsi, diversi volantini. Tra questi anche uno tutto a tema tech, con smart TV, console, videogiochi e accessori in promozione, valido fino al 26 marzo. Tra queste, un’offerta davvero interessante: PlayStation 5 digital con il GOTY 2024 ASTRO BOT a soli 399 euro.

Dalla Play alla Switch: tutte le offerte

Come anticipato, il pezzo forte di questo volantino è la PlayStation 5, venduta in bundle a 399 con ASTRO BOT incluso. Il titolo, generalmente venduto di listino a 70 euro, è stato eletto Game of the year del 2024: sicuramente un gioco imperdibile per ogni appassionato. La console in offerta è il modello digitale, ovvero senza il lettore di dischi fisici.

Se cerchi un televisore da abbinare alla tua nuova console, puoi optare per una delle tante offerte disponibili nel volantino MediaWorld. Come lo smart TV Samsung da 55 pollici OLED a 999 euro (disponibile anche a rate), oppure il modello da 43 pollici a 379 euro. In offerta anche le soundbar: 389 euro e 299 euro per due modelli diversi.

Preferisci le console Nintendo? Allora puoi acquistare Nintendo Switch in bundle con Switch Sports a 299 euro, oppure Nintendo Switch Lite a 219 euro con il peluche di Luigi da 30 centimetri. Tra i videogiochi, imperdibili il nuovissimo Monster Hunter Wilds a 79,99 euro per PlayStation 5 e Xenoblade Chronicles X – Definitive Edition per Nintendo Switch, disponibile dal 20 marzso, a 59,99 euro.

Sfoglia ora tutte le offerte MediaWorld:

Il volantino legato alle nuove offerte tech e videoludiche di MediaWorld resterà attivo fino al 26 marzo. Approfittane online oppure nei punti vendita aderenti della catena.