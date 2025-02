Volantino Expert, nuove offerte a tasso zero con la promo "Rottamiamo"

È disponibile, fino al 12 febbraio, un nuovo volantino Expert che lancia la promo “Rottamiamo" con numerose novità e offerte. Come sempre, è possibile anche pagare a rate a tasso zero con TAN fisso 0% e TAEG 0% (soltanto alcuni articoli selezionati). Scopriamo le migliori offerte.

Non perdere queste offerte Expert

Tra gli affari più interessanti, segnaliamo il notebook Acer Aspire 3 A315, disponibile a 549 euro (oppure in 20 rate da 27,45 euro). È alimentato da processore Intel Core i5, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di SSD; schermo 15.6" FHD e scheda grafica Intel Iris Xe. In abbinamento, otterrai anche Microsoft 365.

Un’altra ottima offerta è rappresentata dallo smart TV TCL da 55" a soli 399 euro (oppure in 10 rate da 39,90 euro). Un televisore dalle dimensioni generose, con Google TV, risoluzione 4K HDR Pro e audio Dolby Atmos. Buon prezzo anche per iPhone 15 (128 GB), tuo a 749 euro oppure a 37,50 euro in 20 rate.

Sfoglia il volantino:

Hai tempo fino al 12 febbraio per approfittare delle offerte Expert. Ricorda che per un’ampia selezione di prodotti è possibile attivare il pagamento a rate, che risulta a tasso zero (TAN fisso 0% TAEG 0%). Approfittane online oppure nei punti vendita aderenti della catena.