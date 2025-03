Volantino Expert, fai incetta di offerte con i sottoprezzi (anche a rate)

È disponibile un nuovo volantino Expert, con tanti sottoprezzi imperdibili. Non solo smartphone e tablet, ma anche smart TV, laptop ed elettrodomestici. Scopriamo le nuove offerte, attive fino al 26 marzo.

Sottoprezzi Expert: ecco le promozioni

Tra le offerte Expert in evidenza, segnaliamo l’ottimo notebook HP a 529 euro. Un portatile dalle prestazioni interessanti, garantite da processore Intel Core i5 e 16 GB di RAM, a cui si aggiungono 512 GB di SSD. Tra le altre caratteristiche, anche grafica integrata Intel Iris XE, connettività Bluetooth e diverse porte per connettere accessori esterni. Il sistema è Windows 11.

Se invece cerchi un televisore che sia smart, molto grande, ma anche piuttosto economico per le caratteristiche premium che possiede, allora è imperdibile la smart TV Hisense da ben 75 pollici a 599 euro. Non solo offre risoluzione UHD 4K, ma ha anche il sistema operativo VIDAA U7.6 integrato che ti permette di accedere a migliaia di app (soprattutto di streaming) e di utilizzare la TV tramite Alexa. Inoltre, supporta funzionalità come AirPlay 2 e Android Screen Sharing.

Infine, segnaliamo anche iPhone 13 a uno dei prezzi più bassi: 499,90 euro. Si tratta della versione con 128 GB di spazio di archiviazione, con connettività 5G. Expert suggerisce di completare l’acquisto con un alimentatore 20 W a marchio Cellularline a 19,95 euro.

Sfoglia ora tutte le offerte:

Immagini

I sottoprezzi di Expert proseguiranno fino al 26 marzo nei punti vendita della catena e online. C’è anche la possibilità di acquistare i prodotti a rate: tutte le informazioni sono disponibili direttamente nei negozi Expert oppure sul sito web della catena.