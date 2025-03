Volantino Expert, che bomba: ricevi uno smartphone Motorola GRATIS

Vuoi uno smartphone in regalo? Ci pensa Expert, con il nuovo volantino “Regalo Smart" valido fino al 9 aprile. Acquistando prodotti per almeno 500 euro, riceverai in omaggio lo smartphone Motorola Moto G05 dal valore di 119,90 euro, con display HD+ da 6,67 pollici, fotocamera da 50 MP, 8GB di RAM e batteria da 5200 mAh con ricarica TurboPower.

Elettrodomestici e tech: le migliori occasioni

Tra le offerte in evidenza nel nuovo volantino, spicca la lavatrice Samsung con intelligenza artificiale, capacità di 9 kg e tecnologia EcoBubble, disponibile a 549 euro. Per chi cerca un nuovo notebook, l’Acer Aspire 3 A315-59-523Q con processore Intel Core i5 e 16GB di RAM viene proposto sempre a 549 euro. Anche gli amanti della pulizia troveranno convenienza con la scopa elettrica Dyson V11 Advanced, disponibile a 399 euro.

Un’altra promozione da non perdere riguarda il televisore TCL LED 75 pollici, con risoluzione 4K Ultra HD, Google TV integrata e Dolby Audio, al prezzo speciale di 599 euro. Passando alla sezione smartphone, il volantino Expert offre sconti su un ampio parco di dispositivi. Tra questi, Redmi Note 14 Pro+ 5G, con ricarica HyperCharge da 120W e fotocamera da 200 MP a 399,90 euro e Motorola Razr 50 Ultra, uno smartphone pieghevole con display pOLED da 6,9 pollici, processore Snapdragon 8 Gen 2 e ricarica rapida da 45W, proposto a 899,90 euro.

Immagini

Le offerte del nuovo volantino Expert sono disponibili fino al 9 aprile, sia nei negozi fisici che online sul sito ufficiale. Approfittane subito, prima che finiscano. E ricorda: con acquisti di almeno 500 euro, riceverai uno smartphone Motorola GRATUITO.