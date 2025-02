Volantino Expert, c'è il sotto costo: scopri le offertissime in quantità limitate

Nuovo volantino Expert, questa volta dedicato al sotto costo: fino all’8 marzo, ma le offerte sottoprezzo continueranno fino al 12 marzo, potrai trovare tantissimi sconti su centinaia di prodotti. Ecco gli affari migliori, consigliati da noi.

Non perderti queste promozioni Expert

Come prima offerta, impossibile non segnalare il notebook Lenovo Ideapad Slim 3 a soli 489 euro, con quasi 100 euro di sconto rispetto al prezzo originale. Il pc dispone di uno schermo 15.6 pollici FHD, processore Intel Core i5 e grafica Intel UHD Graphics, uniti a 16 GB di RAM e 512 GB di SSD.

Altra ottima promozione è relativa al Samsung Galaxy A25 a 229,90 euro, con il 16% di sconto. Un dispositivo di tutto rispetto, nella versione 8/256 GB, con display 6.5 pollici super AMOLED, tripla fotocamera 50+8+2 MP e frontale 13 MP e anche batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida 25W.

Infine, segnaliamo la smart TV LG OLED 55 pollici a 899 euro, con 129 euro di sconto. Un bel televisore smart con risoluzione 4K e numerose funzioni, tra cui game optimizer. Supporta audio Dolby Atmos 20W e assistente vocale Alexa.

Hai tempo fino al 12 marzo per approfittare delle offerte sotto costo Expert, disponibili online e nei punti vendita fisici della catena. Ma fai in fretta: i prodotti in sconto, infatti, sono disponibili in quantità limitate.