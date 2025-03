Volantino Euronics, con lo "Star Bonus" sconti fino a 200 euro sui televisori

Euronics lancia una nuova ondata di sconti con il volantino “Star Bonus", valido fino al 2 aprile. Gli iscritti allo Star Club potranno beneficiare di sconti fino a 200 euro sui televisori inclusi nella promo, ma non mancano gli sconti anche per smartphone, notebook e grandi elettrodomestici. Ecco le migliori offerte disponibili nei punti vendita aderenti all’iniziativa.

Le migliori offerte del volantino Euronics

Ti serve un nuovo smart TV? Dai un’occhiata a queste offerte. Samsung Smart TV 4K QLED da 55 pollici è disponibile a 549 euro invece di 649 euro, grazie allo Star Bonus di 100 euro. LG Smart TV 4K OLED da 65 pollici con pannello OLED per neri perfetti è in offerta a 1249 euro invece di 1449 euro, con uno sconto di 200 euro.

Per chi è invece alla ricerca di un nuovo smartphone, il Realme C61 nella versione da 256GB in colorazione Dark Green è disponibile a soli 129 euro invece di 179 euro. Questo dispositivo offre una fotocamera da 50 MP, uno schermo da 6,7 pollici e una batteria da 5000 mAh, garantendo ottime prestazioni a un prezzo conveniente.

Gli studenti e i professionisti possono approfittare dell’offerta sul notebook HP 15S-FQ50NL, dotato di processore Intel Core i5, RAM da 16GB e SSD da 1TB, disponibile a 549 euro invece di 789 euro. Anche gli elettrodomestici sono inclusi nelle promozioni, con sconti speciali su prodotti per la casa. La lavatrice Haier HW90-BP14929A, con capacità di 9 kg, classe energetica A e tecnologia a vapore per una pulizia più profonda, è proposta a 399 euro invece di 699 euro.

Per rendere gli acquisti ancora più accessibili, Euronics offre un finanziamento a tasso zero, con TAN fisso 0% e TAEG 0% in 10 mesi. Le offerte del volantino “Star Bonus" proseguiranno fino al 2 aprile e fino a esaurimento scorte.