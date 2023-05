Vola da Unieuro: ogni 299€ di spesa hai in regalo 1 volo per l'Europa

Vola da Unieuro è la fantastica iniziativa che ti fa vincere 1 volo andata e ritorno per l’Europa ogni 299 euro di spesa. Dai un’occhiata ai tantissimi prodotti in offerta che concorrono a farti ottenere questo simpatico e utilissimo omaggio. Pensa, puoi ricevere in regalo fino a un massimo di tre voli.

Sul volantino, fino a esaurimento scorte, in offerta trovi il fantastico Apple MacBook Air 13 a soli 999 euro, invece di 1229 euro. Grazie al chip M1 potenza e velocità sono le due caratteristiche in tutto ciò che fai con questo notebook silenzioso, leggerissimo e dalla batteria infinita. Questo acquisto ti dà diritto a 3 voli andata e ritorno in Europa. Niente male vero? Hai anche la consegna gratuita e la possibilità di pagare in 3 rate tasso zero con PayPal o Klarna.

Acquista da Unieuro e colleziona fino a 3 voli andata e ritorno in Europa. Tutti i prodotti visibili a questo link ti permettono di partecipare al nuovo volantino di questo colosso. Approfittane subito per accumulare i tuoi viaggi perfetti a costo zero nelle migliori città europee. Ecco come ricevere il volo:

riempi il tuo carrello con una spesa minima di 299 euro per ricevere 1 volo, 589 euro per ricevere 2 voli e 897 euro per ricevere 3 voli; acquista i tuoi prodotti online; ricevi un codice per ottenere il tuo volo direttamente al tuo indirizzo email dopo la conferma della spedizione; riscatta il tuo codice per ottenere il volo o i voli.

Assicurati due voli acquistando la PlayStation 5 di Sony a soli 599 euro con gamepad incluso, invece di 619,89 euro. Anche in questo caso hai la consegna gratuita direttamente a casa o il ritiro gratuito in negozio al pronto. Inoltre, puoi decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 199,66 euro al mese. La prima al momento dell’acquisto mentre le altre due nei mesi successivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.