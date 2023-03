Voglia di vacanze? Con Booking.com sconti su tantissimi soggiorni

Tutti, almeno una volta, abbiamo prenotato un soggiorno tramite il portale Booking.com. Fondato nel 1996, la piattaforma offre infatti un’ampia gamma di opzioni di alloggio in oltre 220 paesi e territori in tutto il mondo. Se stai programmando una fuga per il weekend o semplicemente qualche giorno fuori porta – in Italia e all’estero – non puoi non approfittare della promozione a tempo limitato “Offerte Inizio 2023” lanciata da Booking.com, che ti permette di ottenere fino al 15% di sconto su tantissimi soggiorni in qualsiasi parte del mondo. Napoli, Londra, Lisbona, Vienna: dove ti porterà il prossimo viaggio? Qualunque sia la tua destinazione, con Booking.com sei sicuro di risparmiare.

Come accedere allo sconto Booking del 15%

Accedere alla promozione è semplicissimo, ma soggetto ad alcune limitazioni. Innanzitutto, gli sconti delle “Offerte Inizio 2023” partono dal 15% e si applicano al prezzo originale dell’alloggio, tasse e supplementi esclusi. Le tariffe scontate non sono cumulabili con altri eventuali sconti, a eccezione di quelli Genius. Puoi prenotare il tuo alloggio preferito (a scelta tra le strutture partecipanti) tra il 1° dicembre 2022 e il 31 marzo 2023, per soggiorni limitati al medesimo periodo temporale.

Sei indeciso sulla destinazione del tuo prossimo viaggio? Fatti ispirare da Booking.com. Lasciati trasportare dalle bellezze dell’Italia, da Napoli a partire da soli 57 euro, passando per Roma, la città eterna (68 euro), fino a Palermo (47 euro) e Catania (35 euro).

Anche varcare i confini nazionali è sempre un’esperienza unica. Ancor più se scontata nel prezzo: parti per la colorata Lisbona a partire da 102 euro, Londra da 81 euro (non dimenticare il passaporto!), Praga (40 euro), l’incantevole Parigi (85 euro), Vienna (58 euro), Budapest (38 euro) fino alle vivacissime Barcellona (85 euro) e Madrid (74 euro).

Booking.com ti permette, tramite sito web o applicazione mobile, di cercare e prenotare alloggi, confrontare i prezzi e leggere le recensioni degli altri utenti, oltre a offrire servizi di noleggio auto, voli, trasferimenti dall’aeroporto e attività di viaggio. Se vuoi risparmiare sul tuo prossimo viaggio, questo è il momento giusto per farlo: la promozione su tutte le strutture aderenti è in scadenza, dopodiché non sarà più possibile ottenere lo sconto esclusivo del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.