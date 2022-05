Voglia di vacanza facile? Ci vai in una mossa e SPENDENDO poco

Nel mondo dei viaggi organizzati, le Smartbox sono ormai un cult. Chiunque ne ha sentito parlare, ma tu le hai mai provate? Se quest’anno non hai voglia di trovare una meta su Google, guardare i posti in cui dormire e pianificare il tuo viaggio con trenta prenotazioni differenti, allora affidati a questo sistema.

Te lo propongo non solo perché è comodissimo ma è anche una perfetta idea regalo, ma perché su Amazon ho scovato qualche esperienza in sconto. Quindi prendi due piccioni con una fava: viaggi e lo fai spendendo pochissimo.

Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia, ricevi il tuo cofanetto in uno o due giorni e sfogli tutte le alternative.

Smartbox MANIA: le più interessanti in promozione su Amazon

Esistono numerose variante e ce n’è letteralmente per tutti i gusti. Puoi andare in spiaggia, in montagna, nelle città d’arte o sperimentare con tante e innovative esperienza uniche che ti mettono anche alla prova.

Hanno una valenza di circa due anni, ma non ti preoccupare perché puoi modificare la validità con un semplice gesto, all’interno del cofanetto trovi tutte le informazioni che ti aiutano nel processo. In più non sei coperto dalla garanzia del servizio e con l’applicazione che scarichi sullo smartphone entri a far parte di un nuovo mondo letteralmente.

Venendo al dunque, le Smartbox attualmente in promozione su Amazon sono:

2 Giorni da Vivere che include una notte con Colazione e un’attività per 2 Persone a soli 65,20€ invece di 79,90€.

invece di 3 Giorni con Benessere che include 2 notti con Colazione e pausa relax per 2 Persone a soli 169,40€ invece di 199,90€.

invece di Spa da Sogno che include 1 ingresso di 5h presso un centro QC terme e 1 prodotto benessere per 2 persone a soli 123,11€ con uno sconto del 5%.

con uno sconto del 5%. Guida sportiva e altre attività estreme a soli 96,20€ su Amazon;

su Amazon; Una settimana in famiglia, il cofanetto che include 7 giorni di vacanza in famiglia a soli 391,90€ invece di 699,90€.

Ovviamente non ti limitare soltanto a queste, sono vari esempi dei prodotti che puoi acquistare. Dai uno sguardo tu e scegli una soluzione che più ti piace!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.