VOGLIA di PIZZA stasera? Con questo fornetto puoi stracciare il numero della pizzeria

G3 Ferrari Delizia è un forno per pizza che consente di cuocere in appena cinque minuti una vera pizza napoletana. Il segreto? La cottura ad altissima temperatura, circa 400 gradi, per un periodo limitato di tempo. Per riuscirci, il forno Delizia adotta una speciale pietra refrattaria capace di raggiungere gli stessi risultati dei forni presenti nelle migliori pizzerie napoletane. Grazie all’ ultima offerta del Sottoprezzo Unieuro, puoi acquistare il fornetto a 84,99 euro anziché 114,99 euro. Le spese di spedizione sono gratuite.

Forno pizza G3 Ferrari Delizia in sconto del 26% sul sito di Unieuro

Il forno per pizza Delizia del pluripremiato marchio G3 Ferrari fa la differenza rispetto a un tradizionale forno, per quanto possa essere potente quest’ultimo. Assapora la fragranza e il gusto inimitabile della pizza napoletana, alzati da tavola con una rinnovata sensazione di piacere, straccia il numero di telefono della pizzeria del quartiere, dove eri solito recarti fino ad oggi per prendere la pizza durante la settimana o nel weekend.

L’offerta del Sottoprezzo Unieuro si completa con il pagamento in 3 rate da 28,33 euro senza interessi con Klarna o PayPal. Se la tua scelta ricade su Klarna, puoi anche impostare il pagamento unico 30 giorni dopo l’acquisto, in questo modo oggi non pagherai nulla.

Approfitta dell’ultima offerta Unieuro sul forno per pizza Delizia per risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

