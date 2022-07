VodafoneFibra: Internet a Casa da 24,90€ al mese

La promozione VodafoneFibra denominata Internet Unlimited a meno di 25 euro al mese è attivabile ancora per pochi giorni SOLO ONLINE e senza VINCOLI. Inoltre, sono incluse anche le chiamate illimitate dal fisso e verso qualsiasi numero sia mobile che fisso in Italia.

VodafoneFibra: tutti i dettagli della PROMO

Questa tariffa offre internet illimitato disponibile in varie tecnologie ADSL, Fibra Misto Rame o Fiber To The Home con velocità massima in FTTH fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload e chiamate illimitate dal fisso verso tutti i gestori. Tutto questo ad un prezzo esclusivo e valido ancora per pochi giorni. Stiamo parlando di appena 24,90 euro ogni mese. In questo prezzo mensile è anche incluso il Modem in comodato d’uso gratuito, disponibile con tecnologia Wi-Fi 6 solo in copertura FTTH. Per verificare la copertura potete seguire il bottone qui sotto:

Il Modem incluso nel canone offre in qualsiasi tecnologia una feature davvero molto interessante che ottimizza la rete wireless a seconda delle proprie esigenze.

Inoltre, per chi possiede già una SIM Mobile Vodafone con offerta compatibile la promozione per avere internet a casa si abbassa di ulteriori 2 euro al mese. In questo caso, è disponibile sempre il Modem in comodato d’uso oltre alle chiamate illimitate.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è attivabile QUI solo entro il 4 Luglio 2022, salvo proroghe che verranno comunicate dall’operatore rosso. La spedizione del Modem a casa e l’attivazione del servizio sono completamente GRATIS. In caso di disdetta o cambio operatore sarà necessario rendere il Modem entro un mese dalla comunicazione all’operatore rosso di recesso o migrazione.

