Vodafone Special 50 Digital Edition: PROMO a 7,99€

Vodafone Special 50 Digital Edition è una tariffa molto interessante dell'operatore ex Omnitel disponibile online a meno di 8 euro al mese. Con questa promozione il carrier rosso intende conquistare coloro i quali ora utilizzano un MVNO.

Provenendo da altri gestori non è possibile usufruire della medesima promo. Infatti, cliccando sul link bisognerà specificare l'operatore di provenienza e reindirizzati alle offerte dedicate.

Vodafone Special 50 Digital Edition: cosa comprende?

La promozione in questione, attivabile solo online, offre 50 Giga di traffico internet in 4G e 4G+ sulla Giga Network di Vodafone, minuti senza limiti di chiamate verso i numeri fissi e mobili nazionali e SMS illimitati. Tutto questo a soli 7,99 euro ogni mese. Special 50 è attivabile esclusivamente da una cerchia ristretta di clienti che intendono passare da Iliad, Tiscali Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, British Telecom, BT Italia, Daily Telecom, Digi Mobil, ERG Mobile, Optima, Welcome e Rabona Mobile. Come potete notare in questa lista non sono compresi Lyca Mobile, i rispettivi virtuali di TIM, WINDTRE e Vodafone ed altri meno conosciuti.

Costi ed altro

Il costo di attivazione ammonta a soli 1 centesimo di euro. La spedizione della SIM a casa è completamente a carico di Vodafone e quindi non ha nessun costo.

Come per la maggior parte di offerte dell'operatore rosso anche questa include l'opzione Vodafone Open. Un servizio che permette di provare la promo per 30 giorni ed in caso di insoddisfazioni richiedere il rimborso del mese usufruito.

L'offerta prevede l'addebito mensile su credito residuo ma è possibile anche, grazie a Smart Pay, rinnovare la tariffa tramite metodo di pagamento automatico. Inoltre, sempre incluso nel canone mensile troviamo l'assistenza digitale disponibile 24 ore su 24 ogni giorno della settimana con ToBi.

Infine, come tutti gli ordini a distanza è possibile esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni. Per effettuare tale procedura sarà necessario restituire la SIM.