Vodafone Special 50 continua ad essere proposta tramite SMS winback ad alcuni ex clienti Vodafone che ora utilizzano un altro gestore.

Vodafone Special 50 winback: i dettagli

La promozione in questione offre un quantitativo pari a 50 Giga in 4.5G sulla Giga Network dell'operatore rosso, minuti senza limiti di chiamate verso mobili e fissi in Italia, SMS sempre illimitati e verso tutti. Il tutto ad appena 7 euro ogni mese.

L'offerta, disponibile per un target specifico di clientela, è attivabile solo da chi ha ricevuto un SMS winback come questo:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 26/08

L'offerta, ricordiamo, gode dell'opzione Vodafone Open che permette di testare la rete dell'operatore ex Omnitel ed in caso di insoddisfazione è possibile richiedere il rimborso.

Costi ed altro

La Vodafone Special 50 winback è disponibile solo in portabilità da chi ha ricevuto il messaggio. Inoltre, può essere attivata online oppure chiamando il numero verde 800034663 entro il 26 Agosto 2021.

