Vodafone Special 50 è la promo proposta in queste ore tramite SMS dall'omonimo carrier a tutti gli ex clienti che ora utilizzano un altro operatore.

La tariffa è la solita winback che conosciamo benissimo e nello specifico offre 50 Giga in 4.5G sulla Giga Network di Vodafone, minuti illimitati verso tutti gli operatori fissi e mobili italiani, SMS sempre senza limiti. Tutto questo a soli 7 euro al mese. L'offerta è attivabile esclusivamente da chi ha ricevuto il seguente messaggio:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Prova la qualità di Vodafone, se non sei soddisfatto ti rimborsiamo con Vodafone Open! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 12/08