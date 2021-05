Vodafone ha deciso di riproporre nuovamente la sua tariffa Special 100 Digital Edition dedicata ad alcuni ex clienti dell'operatore rosso che stanno ricevendo in queste ore un SMS con questa proposta.

Special 100 Digital Edition è un'offerta molto completa con un canone minore di 10 euro mensili. Questa tariffa, attualmente offerta ad alcuni ex clienti Vodafone tramite SMS, offre minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobili nazionali, SMS sempre senza limiti e verso tutti e 100 Giga di traffico dati in 4G.

Come abbiamo detto, dunque, questa tariffa è disponibile a soli 9,99€ ogni mese con addebito automatico su conto corrente o carta di credito. Il prezzo è garantito per 24 mesi grazie al servizio Smart Pay di Vodafone.

La proposta che viene inoltrata tramite messaggio è simile a questa:

Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 9,99 euro al mese con il nuovo Digital Service. Costo SIM e attivazione 1 cent! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web8. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web8 entro il 19 Maggio 2021