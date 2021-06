Le Promo Vodafone Shake it dedicate ai giovani offrono ora il nuovissimo Xiaomi Redmi Note 10S con una piccola rata mensile.

Vodafone Shake it: i dettagli

Le tariffe che permettono di avere a 4,99 euro al mese per 24 mesi con anticipo di 9,99€ il nuovo smartphone di casa Xiaomi sono le seguenti:

Shake it Easy: è l'offerta per gli Under 30 con 60 Giga di internet anche in 5G, minuti e SMS illimitati, 12 Mesi di TIDAL Premium a soli 14,99 euro mensili.

Shake it Fun: la seconda promo è invece dedicata a tutti i ragazzi con meno di 25 anni e comprende 40GB di traffico dati fino alla velocità del 5G, minuti e SMS senza limiti verso tutti e 6 Mesi di TIDAL Premium a soli 11,99 euro al mese.

Entrambe le due offerte telefoniche prevedono Giga Illimitati sulle app più utilizzate. Tra queste troviamo TikTok, Instagram, WhatsApp, Spotify, Skype, Zoom, Microsoft Teams ed altre.

Lo smartphone acquistabile a rate ha 6 Giga di memoria RAM e 128 Giga di memoria interna. Il device in questione monta il chipset Mediatek Helio G95 ed è dotato di uno schermo AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD+ ed una fotocamera principale da da 64MP, 8MP, 2MP, 2MP. Lo Xiaomi Redmi Note 10S ha una batteria da 5000 mAh che offre lunghe sessioni di lavoro con una sola carica.

Costi ed altro

Il costo di attivazione per ambedue le tariffe generazionali è di 0 euro. La consegna della SIM è completamente gratuita.

