Vodafone: scegli l'OFFERTA GIUSTA per la tua casa

Vodafone ha creato un’offerta giusta fatta su misura per te. Affidati a chi da anni connette il mondo offrendo la migliore velocità disponibile. Attiva subito la promozione che preferisci, il risparmio è assicurato in base anche alle tue esigenze.

Ad esempio, Se vuoi massima potenza e stabilità acquista V-MAX a soli 32,90 euro al mese. Questa tariffa include anche il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Con solo un piccolissimo contributo una tantum di 9,99 euro hai:

internet senza limiti con la migliore tecnologia di connessione;

modem di ultima generazione con WiFi Optimizer per godere un’esperienza di connessione superiore;

chiamate online illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale;

Super WiFi Extender per connettere tutti i tuoi dispositivi con la massima stabilità in ogni angolo della casa;

Rete Sicura Family per una protezione da virus e siti dannosi oltre al Parental Control che garantisce una navigazione sicura anche ai più piccoli.

Vodafone ti coccola con l’OFFERTA GIUSTA per te

Invece, se hai già una SIM Vodafone puoi attivare l’offerta giusta per i già clienti come te. Acquista INTERNET UNLIMITED GIÀ CLIENTI a soli 22,90 euro al mese. Questo bundle include anche il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Senza alcun costo aggiuntivo hai:

internet senza limiti con la migliore tecnologia di connessione;

modem di ultima generazione con WiFi Optimizer per godere un’esperienza di connessione superiore.

Infine, se cerchi la migliore esperienza di acquisto allora attiva subito INTERNET UNLIMITED a soli 27,90 euro al mese. Potrai navigare a casa senza limiti. Questo pacchetto include anche il costo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi. Inoltre, senza dover aggiungere niente hai:

internet senza limiti con la migliore tecnologia di connessione;

modem di ultima generazione con WiFi Optimizer per godere un’esperienza di connessione superiore;

chiamate online illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale.

