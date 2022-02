Vodafone, arrivano i Samsung Galaxy S22: ecco prezzi e rate

L'arrivo dei nuovi Samsung Galaxy S22 ha risvegliato tutti gli appassionati al colosso sudcoreano che non vedevano l'ora di vedere i nuovi modelli. Oltre a poterli acquistare sul sito ufficiale di Samsung, per ora solo in prenotazione, anche gli operatori telefonici proporranno i loro bundle di acquisto. Primo fra tutti in questa corsa all'esclusiva è Vodafone che ha già pubblicato il nuovo listino prezzi e le relative rate da abbinare alle sue offerte con i Samsung Galaxy S22. Scopriamo tutti i dettagli per ogni tariffa attualmente disponibile.

Vodafone presenta i nuovi listini per i Samsung Galaxy S22

Sei già un cliente Vodafone, oppure vuoi diventarlo? Vediamo insieme tutte le offerte alle quali si possono abbinare i nuovi modelli Samsung Galaxy S22 e il nuovo listino prezzi.

Solitamente, il costo del device è spalmato su 24 rate mensili, un anticipo e, nel caso, un costo in caso di recesso anticipato, importo che si riduce col passare del tempo. Contributo iniziale e importo delle rate dipendono dalla tipologia di offerta che si decide di attivare o alla quale abbinare lo smartphone.

Red Max

Ecco i costi per abbinare un Samsung Galaxy S22 all'offerta Vodafone Red Max:

Galaxy S22 128GB : contributo iniziale 49,99 euro, rate 18,99 euro al mese per 24 mesi (totale 505,75 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 49,99 euro, rate 18,99 euro al mese per 24 mesi (totale 505,75 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22 256GB : contributo iniziale 49,99 euro, rate 20,99 euro al mese per 24 mesi (totale 553,75 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 49,99 euro, rate 20,99 euro al mese per 24 mesi (totale 553,75 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22+ 128GB : contributo iniziale 69,99 euro, rate 29,99 euro al mese per 24 mesi (totale 789,75 euro) e recesso 250 euro;

: contributo iniziale 69,99 euro, rate 29,99 euro al mese per 24 mesi (totale 789,75 euro) e recesso 250 euro; Galaxy S22+ 256GB : contributo iniziale 69,99 euro, rate 30,99 euro al mese per 24 mesi (totale 813,75 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 69,99 euro, rate 30,99 euro al mese per 24 mesi (totale 813,75 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22 Ultra 128GB : contributo iniziale 99,99 euro, rate 35,99 euro al mese per 24 mesi (totale 963,75 euro) e recesso pari 300 euro;

: contributo iniziale 99,99 euro, rate 35,99 euro al mese per 24 mesi (totale 963,75 euro) e recesso pari 300 euro; Galaxy S22 Ultra 256GB: contributo iniziale 99,99 euro, rate 36,99 euro al mese per 24 mesi (totale 987,75 euro) e recesso 300 euro.

Vodafone Red Pro

Ora vediamo, invece, il listino prezzi relativo all'offerta Vodafone Red Pro e altre offerte convergenti e generazionali abbinando un Samsung Galaxy S22:

Galaxy S22 128GB : contributo iniziale 49,99 euro, rate 19,99 euro al mese per 24 mesi (totale 529,75 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 49,99 euro, rate 19,99 euro al mese per 24 mesi (totale 529,75 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22 256GB : contributo iniziale 49,99 euro, rate 21,99 euro al mese per 24 mesi (totale 577,75 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 49,99 euro, rate 21,99 euro al mese per 24 mesi (totale 577,75 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22+ 128GB : contributo iniziale 69,99 euro, rate 30,99 euro al mese per 24 mesi (totale 813,75 euro) e recesso 250 euro;

: contributo iniziale 69,99 euro, rate 30,99 euro al mese per 24 mesi (totale 813,75 euro) e recesso 250 euro; Galaxy S22+ 256GB : contributo iniziale 69,99 euro, rate 31,99 euro al mese per 24 mesi (totale 837,75 euro) e recesso 250 euro;

: contributo iniziale 69,99 euro, rate 31,99 euro al mese per 24 mesi (totale 837,75 euro) e recesso 250 euro; Galaxy S22 Ultra 128GB : contributo iniziale 99,99 euro, rate 36,99 euro al mese per 24 mesi (totale 987,75 euro) e recesso pari a 250 euro;

: contributo iniziale 99,99 euro, rate 36,99 euro al mese per 24 mesi (totale 987,75 euro) e recesso pari a 250 euro; Galaxy S22 Ultra 256GB: contributo iniziale 99,99 euro, rate 37,99 euro al mese per 24 mesi (totale 1011,75 euro) e recesso 300 euro.

Infinito Black Edition

Ora è il turno dei Samsung Galaxy S22 abbinati all'offerta Vodafone Infinito Black Edition:

Galaxy S22 128GB : contributo iniziale 0 euro, rate 18,99 euro al mese per 24 mesi (totale 455,76 euro) e recesso 400 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 18,99 euro al mese per 24 mesi (totale 455,76 euro) e recesso 400 euro; Galaxy S22 256GB : contributo iniziale 0 euro, rate 20,99 euro al mese per 24 mesi (totale 503,76 euro) e recesso 400 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 20,99 euro al mese per 24 mesi (totale 503,76 euro) e recesso 400 euro; Galaxy S22+ 128GB : contributo iniziale 0 euro, rate 29,99 euro al mese per 24 mesi (totale 719,76 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 29,99 euro al mese per 24 mesi (totale 719,76 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22+ 256GB : contributo iniziale 0 euro, rate 30,99 euro al mese per 24 mesi (totale 743,76 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 30,99 euro al mese per 24 mesi (totale 743,76 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22 Ultra 128GB : contributo iniziale 0 euro, rate 35,99 euro al mese per 24 mesi (totale 836,76 euro) e recesso 400 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 35,99 euro al mese per 24 mesi (totale 836,76 euro) e recesso 400 euro; Galaxy S22 Ultra 256GB: contributo iniziale 0 euro, rate 36,99 euro al mese per 24 mesi (totale 887,76 euro) e recesso 400 euro.

Vodafone Infinito

Con Vodafone Infinito ecco il listino prezzi delle rate per aggiungere un Samsung Galaxy S22 all'offerta:

Galaxy S22 128GB : contributo iniziale 0 euro, rate 19,99 euro al mese per 24 mesi (totale 479,76 euro) e recesso 400 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 19,99 euro al mese per 24 mesi (totale 479,76 euro) e recesso 400 euro; Galaxy S22 256GB : contributo iniziale 0 euro, rate 21,99 euro al mese per 24 mesi (totale 527,76 euro) e recesso 400 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 21,99 euro al mese per 24 mesi (totale 527,76 euro) e recesso 400 euro; Galaxy S22+ 128GB : contributo iniziale 0 euro, rate 30,99 euro al mese per 24 mesi (totale 743,76 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 30,99 euro al mese per 24 mesi (totale 743,76 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22+ 256GB : contributo iniziale 0 euro, rate 31,99 euro al mese per 24 mesi (totale 767,76 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 31,99 euro al mese per 24 mesi (totale 767,76 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22 Ultra 128GB : contributo iniziale 0 euro, rate 36,99 euro al mese per 24 mesi (totale 887,76 euro) e recesso 300 euro;

: contributo iniziale 0 euro, rate 36,99 euro al mese per 24 mesi (totale 887,76 euro) e recesso 300 euro; Galaxy S22 Ultra 256GB: contributo iniziale 0 euro, rate 37,99 euro al mese per 24 mesi (totale 911,76 euro) e recesso 400 euro.

Tutte le altre offerte ricaricabili e non

Concludiamo con tutte le restanti offerte Vodafone ricaricabili, e non, che permettono di abbinare un Samsung Galaxy S22 al loro bundle: