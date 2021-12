Vodafone: PROMO Natale con 50GB a 7€ al mese!

Vodafone anche per il periodo precedente al Natale sta continuando a proporre ai suoi ex clienti la sua PROMO Special a 7 euro mensili.

La promozione è sempre la solita Special 50 che prevede 50 Giga di traffico internet in 4G e 4G+ sulla Giga Network di Vodafone, minuti illimitati di chiamate verso tutti i gestori italiani sia fissi che mobili e SMS sempre senza limiti a soli 7 euro ogni mese.

Il messaggio winback inviato dall’operatore ex Omnitel ad alcuni suoi ex clienti è simile al seguente:

Torna in Vodafone! Solo per te 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese. Costo SIM e attivazione GRATIS! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all'800034663 o su voda.it/web2. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web2 entro il 23/12