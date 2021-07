La Promo Clienti Web di Vodafone permette di scegliere Internet Unlimited ad un prezzo davvero molto interessante.

Vodafone Promo Clienti Web: i dettagli

Grazie alla promozione valida solo online, Vodafone offre internet illimitato a casa fino a 2.5 Gigabit in FTTH, modem incluso con tecnologia Wi-Fi 6 e chiamate illimitate dal fisso verso tutte le numerazioni nazionali a soli 25,90 euro al mese, anziché 29,90€.

Come le precedenti iniziative, anche questa offre la possibilità di ricevere a casa gratuitamente il Modem con Wi-Fi 6 solo con l'attivazione della Fibra in FTTH. Mentre, per le richieste in ADSL o FTTC verrà spedito il classico apparato di Vodafone senza la nuova tecnologia.

La novità che porta con sé questa Promo Clienti Web è la possibilità di usufruire di Vodafone Open, un'iniziativa che permette di provare la tariffa in questione e dopo 30 giorni richiedere il rimborso del mese fruito.

Costi ed altro

L'attivazione online della Internet Unlimited non prevede alcun contributo iniziale. L'offerta, inoltre, non possiede alcun legame contrattuale. Questo significa che sarete liberi di disdire in qualsiasi momento. In caso di recesso, è necessario restituire il Modem ricevuto in comodato d'uso gratuito. In caso contrario, Vodafone addebiterà un contributo pari al valore dell'apparato che varia tra i 50 euro e i 70 euro. Infine, quest'offerta è attivabile fino al 12 Luglio 2021.

