Vodafone: offerte SIM Dati a partire da meno di 10 euro

Oggi non esiste più il lavoro tradizionale. O meglio esiste, ma sono sempre più numerose le persone che scelgono di lavorare in smart working, con l’ausilio del solo computer e di Internet. Ciò significa anche non avere più una sede fissa in cui lavorare. Può essere la propria abitazione o un hotel, così come il giardino della casa in montagna o la hall di un albergo.

In tutto questo a fare la differenza è sempre e solo un elemento: la qualità della rete Internet. Ed è qui che si inserisce Vodafone con le sue ultime offerte sulle SIM Dati, a partire da meno di 10 euro al mese.

Le offerte SIM Dati di Vodafone per navigare in mobilità ovunque ti trovi

Vodafone mette a tua disposizione quattro offerte Internet Mobile, ciascuna da sfruttare con un dispositivo in grado di supportare la SIM dati, ad esempio un tablet, una chiavetta o il mobile router di Vodafone. Due offerte sono in abbonamento per 24 mesi, le altre due sono ricaricabili:

Giga Speed Plus 50 : 11,99 euro al mese per 24 mesi con 50GB inclusi

: 11,99 euro al mese per 24 mesi con 50GB inclusi Giga Speed Plus 100 : 19,99 euro al mese per 24 mesi con 100GB inclusi

: 19,99 euro al mese per 24 mesi con 100GB inclusi Giga Speed 20 : 9,99 euro al mese con 20GB inclusi (ricaricabile)

: 9,99 euro al mese con 20GB inclusi (ricaricabile) Giga Speed 50: 13,99 euro al mese con 50GB inclusi (ricaricabile)

Tutte e quattro le soluzioni ti permettono di navigare in mobilità e a casa senza linea fissa sfruttando al 100% la potenza della rete Vodafone 5G. Indipendentemente da dove ti trovi, potrai vedere le tue serie preferite, partecipare a lunghe sessioni di gaming e lavorare in smart working come se fossi a casa.

Per aderire a una delle offerte SIM Dati di Vodafone collegati alla pagina dedicata alle offerte Internet Mobile dell’operatore e premi sul pulsante “Attiva subito”. Nelle pagine seguenti scegli l’eventuale dispositivo con cui usare la nuova SIM Dati, quindi premi ancora su “Attiva subito”, fornisci i tuoi dati personali e quelli di pagamento per completare l’ordine.

