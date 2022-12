Vodafone, nuovo sito e nuova app: non solo restyling

Restyling non è soltanto rinfrescare linee e colori, mascherando di “nuovo” quel che non lo è più: quando ben progettato, “restyling” significa anzitutto passi avanti nei confronti del fruitore, ripensamento del servizio, riprogettazione dell’impianto di base. Così ha voluto fare Vodafone con il nuovo sito e la nuova app, riviste nel profondo con il risultato finale che è qualcosa di completamente nuovo rispetto a quanto era possibile sperimentare prima d’ora.

La nuova casa digitale di Vodafone

Semplice restyling, quindi? Appare del tutto evidente come in questa iniziativa ci sia in realtà molto di più: una rivisitazione profonda del modo di approcciare tanto il cliente Vodafone quanto il visitatore occasionale, presentando in modo diretto e semplice la moltitudine di servizi che un brand di questo tipo è in grado di offrire.

La grande sfida che i brand devono affrontare ogni giorno è quella di saper comprendere le necessità dei propri clienti attraverso l’ascolto dei loro bisogni e fornire le risposte per soddisfare i desideri delle persone e migliorare la loro qualità della vita. Per questo abbiamo voluto creare un luogo digitale dove il cliente possa sentirsi accolto e dove poter trovare, in modo molto semplice e intuitivo, il prodotto o la soluzione più in linea con le sue necessità e i suoi desideri. Gianluca Pasquali, Direttore Consumer di Vodafone Italia

Tre gli obiettivi dichiarati:

per vivere al massimo ogni tua passione;

per gestire tutto più facilmente;

per vincere insieme, tutte le settimane.

Linee intuitive e trasparenti per ottenere un’interfaccia completa di ogni informazione possa essere utile. Un vero e proprio salotto presso cui accomodarsi, insomma, per godere dei servizi Vodafone e degli speciali programmi fedeltà dedicati ai clienti.

La firma sul progetto è del Vodafone Design Studio, team interno la cui finalità è l’ottimizzazione dell’esperienza utente all’interno del lifecycle del prodotto (“a partire dalla definizione del suo concept fino alla gestione della User Experience dei diversi touchpoint digitali con i clienti”), in collaborazione con l’agenzia specializzata AKQA (responsabile di ideazione, progettazione e realizzazione di innovative forme di interazione su tutti i canali di contatto del gruppo).

Special guest, Alessandro Cattelan:

Vodafone la presenta come una “nuova casa digitale“: semplice, comoda, connessa, responsabile, sorprendente, curiosa, esclusiva. Una casa, inoltre, “Happy”: ci si possono accumulare “sorrisi” e guadagnare premi in divenire. “Fai come fossi a casa tua” non è soltanto un gesto di cortesia, ma un vero e proprio obiettivo: entrare nelle case e renderle tutte come la nuova casa di Vodafone, mettendo ogni utente a proprio agio e regalandogli un approccio sereno alla sua nuova dimensione digitale.

Vodafone.it o l’app (per Android o iOS) per provare la nuova esperienza. Non serve bussare: la porta è aperta, basta un click.