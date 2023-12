Iliad-Vodafone: presentata l'offerta ufficiale per la fusione

Iliad e Vodafone insieme? Il clamoroso scenario scuote questo lunedì mattina pre-natalizio con il gruppo francese che ha presentato offerta ufficiale per l’integrazione delle attività sul mercato italiano.

Vodafone Italia, attualmente valutata 10,45 miliardi di euro, ricaverebbe 8,5 miliardi in cash e finanziamento soci secondo quanto trapela da una nota stampa diffusa da Iliad.

L’obiettivo della fusione è quella di creare un’offerta di mercato attrattiva fondata, prendendo in prestito le parole del comunicato stampa del gruppo Iliad, sull’innovazione, la crescita ed una customer experience che permetterebbero al nuovo nato frutto di questa operazione di porsi ai vertici del mercato.

Secondo Iliad, la combined entity trarrebbe benefici dal proprio approccio innovativo alla connettività, all’accessibilità e all’inclusività digitale, da mettere insieme all’esperienza di Vodafone nel B2B.

La fusione darebbe modo di creare l’operatore più innovativo sul mercato italiano, spiega sempre Iliad, che ad oggi conta 5 operatori di rete mobile e più di 10 fornitori di broadband fissa.

Gli obiettivi sono quelli di generare un fatturato di circa 5,8 miliardi di euro e un EBITDAal di circa 1,6 miliardi di euro per l’anno fiscale che si chiuderà nel marzo 2024. Thomas Reynaud, CEO del gruppo iliad, ha dichiarato:

“Il contesto di mercato in Italia richiede la creazione dell’operatore challenger di telecomunicazioni più innovativo, con la capacità di competere e creare valore in un ambiente competitivo. Riteniamo che i profili e le competenze complementari di iliad e Vodafone in Italia ci permetterebbero di costruire un operatore forte con la capacità e la solidità finanziaria necessarie per investire nel lungo termine. La NewCo sarebbe pienamente impegnata nell’accelerazione della transizione digitale del Paese e in particolare nell’adozione della fibra ottica e nello sviluppo del 5G, con oltre 4 miliardi di euro di investimenti previsti nei prossimi 5 anni”