La promo base per attivare internet a casa con Vodafone denominata Internet Unlimited in FTTH sarà attivabile online fino al 30 Giugno 2021.

Vodafone Internet Unlimited in FTTH: ultimi giorni

Internet Unlimited è una tariffa dell'operatore rosso che mette a disposizione una connessione illimitata a casa fino a 2,5 Gigabit al secondo in FTTH sulla Giga Network Fibra al prezzo mensile di soli 25,90 euro. Con il canone mensile troviamo incluso anche il nuovo Modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer ed il pacchetto con le chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali.

Il modem con la tecnologia Wi-Fi 6 è disponibile solo se avete copertura in FTTH. In caso contrario verrà spedita a casa la Vodafone Station in versione standard.

I già clienti mobili dell'operatore rosso potranno attivare la Fibra ad un prezzo a loro riservato. In questo caso la tariffa ammonterà a 22,90 euro mensili, sempre con Modem e chiamate illimitate incluse nel prezzo.

Costi ed altro

La tariffa Vodafone Internet Unlimited non possiede vincoli né costi di attivazione, potrete quindi disdire senza sostenere alcun costo! In caso di disdetta prima dei 24 mesi sarete tenuti a restituire il Modem ricevuto in comodato d'uso gratuito. In caso di mancata restituzione entro 30 giorni verrà applicato un costo pari a 70 euro. Inoltre, l'offerta in questione dovrebbe scadere tra due giorni, salvo eventuali proroghe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

