Vodafone internet mobile: fino a 100 Giga sempre con te

Se attivi online le offerte sim dati di Vodafone puoi soddisfare qualunque esigenza di connettività, anche se non hai attivato una linea fissa in casa. Puoi navigare con la chiavetta, il tablet o il router mobile al massimo della velocità sulla Rete Vodafone. Puoi scegliere diverse modalità di attivazione dell’offerta: due soluzioni in abbonamento e due ricaricabili. Vediamo quali sono e cosa prevedono.

Tariffe solo internet Vodafone: ricaricabili e in abbonamento

Le offerte sim dati di Vodafone si distinguono in:

offerte in abbonamento per 24 mesi: Giga Speed Plus 50 include 50 Giga a un costo di 11,99 euro al mese mentre con Giga Speed Plus 100 hai 100 Giga a 19,99 euro al mese. Per entrambe ti offrono a un prezzo ridotto, un numero di giga superiore alle normali esigenze di connessione, con una durata contrattuale di almeno 24 mesi. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 5 euro, mentre in caso di sottoscrizione su una sim dati Vodafone già attiva, il costo di attivazione è di 19 euro.

per 24 mesi: include a un costo di al mese mentre con hai a al mese. Per entrambe ti offrono a un prezzo ridotto, un numero di giga superiore alle normali esigenze di connessione, con una durata contrattuale di almeno 24 mesi. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 5 euro, mentre in caso di sottoscrizione su una sim dati Vodafone già attiva, il costo di attivazione è di 19 euro. offerte ricaricabili: con Giga Speed 20 hai 20 Giga a 9,99 euro al mese mentre con Giga Speed 50 hai 50 Giga a 13,99 euro mensili. Queste tariffe non hanno vincoli di permanenza e puoi quindi disattivare il servizio quando lo desideri, direttamente dall’app My Vodafone oppure dal sito web. Per i nuovi clienti il costo di attivazione è di 10 euro, mentre in caso di sottoscrizione su una sim dati Vodafone già attiva, il costo di attivazione è di 19 euro.

La sim dati di Vodafone per navigare senza linea fissa

Il funzionamento della sim dati Vodafone è abbastanza semplice. La Rete Vodafone è in grado di raggiungere i tuoi dispositivi sulla rete wireless tramite il router mobile o il tablet, che contengono una scheda sim dedicata alla connessione dati. Per collegarti a internet senza linea fissa ti basterà quindi connettere i tuoi dispositivi alla sim attraverso un tablet oppure utilizzando il modem Wi-Fi portatile.

Selezionando l’offerta sim solo Giga per te ideale, puoi anche decidere di abbinare uno dei dispositivi proposti dall’operatore. Il Wi-Fi portatile Vodafone è un router portatile, di piccole dimensioni all’interno del quale viene inserita una sim dati, che permette di trasmettere il segnale. Funziona come una Vodafone Station fissa, ma senza cavo di connessione e con la comodità di portarla sempre con te.

