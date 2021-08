Con le promo Vodafone della Giga Network FWA sei davvero libero di scegliere! Per 3 mesi puoi provare il servizio di internet senza limiti e disdire senza costi per qualsiasi motivazione.

Vodafone Giga Network FWA: i dettagli delle due promo in Fixed Wireless Access

Le due promozioni dedicate a chi necessita di una connessione illimitata a casa ma abita in una zona non servita da ADSL o Fibra sono le seguenti:

Vodafone Casa Wireless : la tariffa di partenza mette a disposizione internet senza limiti fino a 100 Megabit in download e 10 Mbps in upload, Modem Wi-Fi incluso e chiamate nazionali a consumo. Questa offerta è attualmente disponibile a 21,90 euro ogni mese , anziché 24,90€.

: la tariffa di partenza mette a disposizione internet senza limiti fino a 100 Megabit in download e 10 Mbps in upload, Modem Wi-Fi incluso e chiamate nazionali a consumo. Questa offerta è attualmente disponibile a , anziché 24,90€. Vodafone Casa Wireless +: la seconda possibilità offre sempre la navigazione senza limiti, il Modem con l'aggiunta delle chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili in Italia. L'opzione è acquistabile online a 26,90€ mensili, invece di 29,90 euro al mese.

A seconda della copertura presente nella propria zona viene richiesto un entry fee per l'installazione dell'apparato. Nel dettaglio, il Modem Indoor prevede il pagamento di 72 euro una tantum, mentre, per quello da esterno, il corrispettivo iniziale è pari a 96 euro. Inoltre, tale anticipo iniziale può essere suddiviso in 24 rate.

Costi ed altro

Come abbiamo detto all'inizio, è possibile provare l'offerta in FWA per 90 giorni senza vincoli. In caso di disdetta, è necessario restituire l'apparato a Vodafone.

