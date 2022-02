Vodafone: Giga ed altro per San Valentino

Vodafone ha deciso di essere magnanima soprattutto per San Valentino. Nello specifico, l'operatore rosso regala per le giornate di oggi e domani Giga Senza Limiti GRATIS!

Vodafone: San Valentino Giga Illimitati

Oggi e domani per tutti i clienti Vodafone sono a disposizione Giga Illimitati GRATIS e con disattivazione automatica al termine di questi due giorni.

L'iniziativa promossa in queste ore attraverso uno spot TV è disponibile per tutti gli utenti privati ma anche per i possessori di Partita IVA.

Le sorprese però non finiscono qui! Nell'applicazione My Vodafone oltre ai Giga Illimitati è possibile aderire all'iniziativa che prende il nome di “Happy to Love You”. Questa promozione offre anche un altro regalo a scelta tra due mesi di STARZPLAY oppure il 20% di sconto sulle Gift Card TheFork.

I due regali sono molto differenti tra loro sia per il servizio proposto sia per la modalità di attivazione. I 2 mesi di STARZPLAY non prevedono la disattivazione automatica, mentre, lo sconto su TheFork è valido una tantum.

Al termine dei due mesi, il servizio si rinnova a 4,99 euro mensili, salvo disattivazione. Il voucher che abilita la visione del channel STARZPLAY presente su Mediaset Infinity è attivabile entro il 21 Febbraio 2022.

Anche per quanto riguarda il 20% di sconto di TheFork è riscattabile solo entro questa data.