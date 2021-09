Family Plan Netflix Edition è la nuova tariffa convergente di Vodafone che oltre ad internet illimitato include anche la visione in streaming di contenuti sull’omonima piattaforma.

Family Plan Netflix Edition: i dettagli

La Family Plan offre internet senza limiti fino a 2.5 Gigabit al secondo in FTTH sulla GigaNetwork Fibra dell’operatore rosso con Modem Wi-Fi 6 con Wi-Fi Optimizer in comodato d’uso gratuito ed incluso nel prezzo. La nuova Family Plan Netflix Edition offre anche una SIM con minuti illimitati verso tutti i numeri di qualsiasi operatore, SMS senza limiti e Giga Illimitati in 5G da utilizzare in mobilità. Oltre a questo, troviamo incluso anche il pacchetto standard di Netflix che offre la possibilità di vedere in HD i contenuti del catalogo su 2 schermi in contemporanea. Tutto questo è disponibile a soli 44,90 euro mensili.

Inoltre, è possibile aggiungere la Vodafone TV, box che oltre alla compatibilità con le principali piattaforme di streaming ha anche il pieno supporto al nuovo digitale terrestre.

Costi ed altro

Inoltre costo di attivazione del pacchetto che abbiamo appena visto è completamente gratuito. L’offerta in questione non ha alcun vincolo di permanenza, questo significa che in caso di recesso o cambio operatore dovrete semplicemente restituire il Modem senza pagare alcunché.

