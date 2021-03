Curve, lo smart tracker GPS di Vodafone Smart Tech, si arricchisce di nuove funzionalità, vale a dire: Beep to find, Bluetooth di prossimità, Ottieni indicazioni & Condividi la posizione e Multiutente & Condivisione dispositivo.

Curve: le nuove funzioni

Beep to find e Bluetooth di prossimità sono perfette per gli oggetti di tutti i giorni, come le chiavi, e possono essere utilizzate quando lo smartphone si trova entro il raggio d’azione del Bluetooth del tracker Curve (circa 15 m), consentendo di stabilire la posizione fino a meno di 5 m di distanza con l’indicatore visivo per poi emettere segnali acustici per trovarlo ancora più velocemente.

Vodafone Curve utilizza quattro diverse tecnologie di tracciamento – GPS, Wi-Fi, cellulare e Bluetooth –: durante la ricerca delle proprie chiavi, ad esempio, il GPS indicherà che le chiavi attaccate a Curve sono in casa, ma sarà il Bluetooth a precisare in quale stanza si trovano e a emettere il segnale acustico per trovarle sotto il letto.

Le funzionalità Ottieni indicazioni & Condividi la posizione permettono di condividere la posizione dello smart tracker GPS di Vodafone con i propri contatti e seguire le indicazioni per raggiungerla tramite l’app di navigazione scelta.

Infine, Multiutente & Condivisione dispositivo – disponibile a partire dalle prossime settimane – permetterà di aggiungere fino a nove utenti ospiti nella Vodafone Smart App, ideale per i proprietari di cani o per un gruppo di persone che deve monitorare lo stesso oggetto, ad esempio l’automobile di famiglia.

Tra le altre caratteristiche di Curve vi sono: la durata della batteria fino a sette giorni, il pulsante “Sono qui” di localizzazione rapida, le zone virtuali personalizzabili e l’accessorio portachiavi per attaccarlo dove si vuole. Disponibile in due colori, Dove e Slate (tortora e antracite), il dispositivo si connette alla Vodafone Smart SIM, che consente di inviare aggiornamenti allo smartphone anche quando il dispositivo viene utilizzato a distanza. Il dispositivo è collegato dalla Vodafone Smart SIM, operativa in oltre 90 paesi.

Il costo di Curve in Italia è di 59 euro, a cui si aggiungono 3 euro al mese per il servizio della Vodafone Smart SIM (i primi 3 mesi sono gratuiti).

