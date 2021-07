Con Vodafone è di nuovo possibile ricevere un COUPON Amazon del valore di 100€ semplicemente attivando un'offerta in Fibra FTTH da 25,90 euro al mese.

Vodafone COUPON Amazon da 100€: ottienilo ora!

Le due promozioni compatibili per ricevere il COUPON da 100 euro sono la Internet Unlimited + chiamate e la Family Plan. Vediamole assieme:

Internet Unlimited + chiamate : l'offerta di partenza prevede internet illimitato a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo, chiamate illimitate dal fisso verso tutti gli operatori e Modem con Wi-Fi Optimizer incluso. Il tutto a 25,90 euro al mese .

: l'offerta di partenza prevede fino a al secondo, chiamate illimitate dal fisso verso tutti gli operatori e Modem con Wi-Fi Optimizer incluso. Il tutto a . Family Plan: è la promozione più completa e nello specifico offre internet senza limiti, Modem con Wi-Fi 6, chiamate illimitate dal fisso ed una SIM mobile con Giga, Minuti e SMS Illimitati. Tutto questo a soli 39,90€ mensili.

Con l'attivazione online di una di queste due tariffe per avere internet a casa verrà inviata una mail contenente il buono Amazon da 100 euro non appena uscirà il tecnico per allacciare la linea.

Costi ed altro

La tariffa base così come la Family Plan non prevedono alcun contributo iniziale da sostenere. Inoltre, entrambe le promo non dispongono di vincoli contrattuali. In caso di recesso è necessario restituire il Modem in comodato d'uso.

L'iniziativa che offre il Coupon Amazon è valida solo fino al giorno 1 Agosto 2021.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

