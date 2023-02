Vodafone al primo posto fra le reti mobili italiane del 2022

Vodafone si aggiudica nuovamente il titolo di migliore operatore di rete mobile 4G in Italia nel 2022, ottenendo 34.447 punti nella classifica di Altroconsumo (i test 5G sono stati separati da quelli utili per la classifica generale).

Iliad, con 24.497 punti, si posiziona al secondo posto. Segue TIM con 23.715 punti, che di poco supera WindTre con 23.037 punti. Rispetto al 2021, tutti gli operatori hanno registrato un aumento dovuto soprattutto ai miglioramenti nella velocità di download.

Vodafone è il miglior operatore di rete mobile 4G nel 2022

Il test valuta la velocità di trasmissione dati sul nostro smartphone, sia per il download che per l’upload. Questi parametri hanno un impatto non solo sul tempo necessario per ricevere ed inviare file ma anche sul tempo di accesso e di interazione con i siti internet, aspetti fondamentali in termini di qualità d’uso. Vodafone si mantiene in prima posizione con 51,2 Mbps per il download e 11,9 Mbps per l’upload, con un aumento del 28% in velocità di download rispetto al 2021.

Le misurazioni sono state effettuate dagli utenti utilizzando la migliore tecnologia mobile disponibile, con la maggior parte dei test eseguita in 4G (circa l’89%), una piccola percentuale in 3G (poco più del 2%), una quantità trascurabile in 2G (inferiore allo 0,5%) ed un’altra percentuale, oltre l’8%, in 5G che sta rapidamente crescendo, raddoppiando il suo valore rispetto all’anno precedente.

Nello specifico, per la tecnologia 5G è evidente il miglioramento rispetto al 4G nelle prestazioni delle reti mobili. La velocità di download passa da valori intorno ai 40 Mbps del 4G, in base all’operatore, a velocità che vanno da 80 a 90 Mbps per WindTre e Iliad fino a circa 150 Mbps per Vodafone e TIM. Al contrario, il tempo di risposta della rete diminuisce notevolmente per il 5G rispetto al 4G.

L’indagine di Altroconsumo sulla performance dei provider di telefonia mobile è stata effettuata grazie al contributo di oltre 20.000 utenti tramite l’app CheBanda, che consente di misurare la qualità della rete mobile del proprio operatore e che, anche quest’anno, ha premiato Vodafone.