Insieme al top di gamma X60 Pro arriva in Italia anche il nuovo vivo Y72 5G, disponibile dalla prima settimana di giugno al prezzo di 329€, nelle colorazioni Graphite Black e Dream Glow.

Il catalogo europeo di vivo si aggiorna anche sulla fascia media, il nuovo vivo Y72 monta un SoC MediaTek Dimensity 700, affiancato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, con una batteria integrata da 5.000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 18W. Non manca l'NFC e il sensore per le impronte digitali, posizionato lateralmente in corrispondenza del tasto accensione.

Il design del modello mid-range riprende le linee tipiche degli smartphone vivo, con una finitura opaca della scocca e un comparto fotografico sporgente. La suggestiva colorazione Dream Glow propone un gradiente che va dal rosa all'azzurro, con un effetto cangiante che non passa inosservato, mentre la variante Graphite Black offre eleganza e sobrietà.

Le fotocamere posteriori sono 3, alla principale da 64MP si aggiunge una ultra-grandangolare con angolo di 120° e un sensore macro da 2MP, ottimo per scatti ravvicinati a dettagli o piccoli oggetti. Frontalmente troviamo un display LCD IPS da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+, occupa l'intera superficie e lascia spazio alla fotocamera selfie, posizionata in un sottile “notch” a goccia.

vivo Y72 – Scheda Tecnica

SoC: MediaTek Dimensity 700

RAM: 8GB LPDDR4X

Memoria interna: 128GB UFS3.1

Display: 6.58″ Super AMOLED con HDR10+

Fotocamera Posteriore: 64MP / 13MP Ultra-Wide 120° / 2MP Macro

Batteria: 5.000 mAh

Dimensioni: 163,95 x 75,30 x 8,50 mm

Peso: 193g

Colori: Graphite Black / Dream Glow

Smartphone