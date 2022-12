VIVO Y35: smartphone ESAGERATO con COUPON di 40€

Oggi ti segnalo quest’offerta che trovi in esclusiva su Amazon con cui puoi portarti a casa uno smartphone medio gamma eccezionale a un ottimo prezzo. Metti subito nel tuo carrello VIVO Y35 a soli 279 euro, invece che 319 euro, spuntando il coupon in pagina.

Oltre ad avere un risparmio di 40 euro sul totale quest’offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out. Questo smartphone ha un bellissimo schermo da 6,58 pollici FHD+, una batteria esagerata, una fotocamera da 50 MP ed è Dual SIM. A un prezzo del genere è assolutamente un affare.

VIVO Y35: lo smartphone medio gamma che tutti vogliono

Il motivo per cui VIVO Y35 è così richiesto è dato dalle sue ottime performance che sono sicuramente al di sopra di uno standard per un livello medio. Infatti monta il potente processore Snapdragon 680 di Qualcomm con a supporto ben 8GB di RAM e 256GB di memoria. In pratica è un missile. Potrai farci di tutto senza sacrificare niente.

Ha un ottimo display con una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz, molto luminoso e che riesce a essere visibile anche in piena luce. È dotato di una fotocamera principale da 50 MP e una frontale da 16MP con modalità notturna. Riuscirai a fare scatti incredibili senza alcuno sforzo. Monta una super batteria da 5000mAh con una ricarica rapida che ti permetterà di usare il tuo smartphone per tutto il giorno senza mai ricaricarlo. Ha un sensore d’impronte che sblocca lo schermo in soli 0,24 secondi, oppure potrai attivare il riconoscimento facciale.

Insomma a un prezzo del genere non c’è proprio da guardarsi in giro. Dovrai essere veloce perché l’offerta è limitata. Perciò vai subito su Amazon e acquista il tuo VIVO Y35 a soli 279 euro, invece che 319 euro, spuntando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è veloce e gratuita su tutto il territorio nazionale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.