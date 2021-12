Vivo Y32: un nuovo budget-phone è in arrivo

È probabile che lo smartphone Vivo Y32 verrà lanciato presto in Cina. A ottobre, un elenco di database IMEI ha rivelato che un nuovo telefono del colosso cinese avente numero di modello V2158A potrebbe debuttare sul mercato locale asiatico con il moniker sopra citato. Il mese scorso, è apparso sul sito di certificazione 3C. Ora, tutte le sue specifiche e immagini sono emerse attraverso il portale per la certificazione TENAA.

Vivo Y32: le specifiche tecniche

Secondo l'elenco TENAA, il Vivo Y32 sarà dotato di un pannello LCD TFT da 6,51 pollici che produce una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel. Dall'immagine trapelata notiamo che potrebbe essere dotato di una tacca a goccia. Per i selfie, il dispositivo è dotato di una snapper da 8 megapixel.

Il modulo di forma rettangolare sul retro sembra avere una main camera da 13 megapixel, un obiettivo ausiliario da 2 Mega e un'unità flash LED. Il suo frame laterale destro dovrebbe disporre di un bilanciere del volume e un tasto di accensione che, a quanto pare, dovrebbe essere integrato con uno scanner di impronte digitali.

Sotto il cofano del Vivo Y32 troviamo un processore octa-core da 2,4 GHz al momento sconosciuto. In Cina, il dispositivo potrebbe arrivare in edizioni da 4 GB, 6 GB e 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 64 GB, 128 GB e 256 GB. Verrà precaricato con il sistema operativo Android 11.

Non di meno, pare che sia dotato di una batteria da 4.910 mAh, che apparentemente supporta la ricarica rapida da 18 W. Le dimensioni del dispositivo sono 165,01 x 75,20 x 9,19 mm e pesa 204,75 grammi. Si prevede che uscirà in Cina nelle opzioni di colore bianco e nero. Non sappiamo se e quando approderà sul mercato europeo; dovrebbe avere, ad ogni modo, un costo molto contenuto per sfidare i rivali OPPO, Redmi, POCO e Xiaomi.