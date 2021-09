Vivo Y21s è appena stato annunciato; si tratta della nuova soluzione del colosso cinese per la fascia ultra-bassa del mercato. A bordo troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, un processore MediaTek Helio G80, una batteria da 5.000 mAh e molto altro ancora.

Vivo Y21s: le caratteristiche tecniche

Il mese scorso, l'OEM cinese ha annunciato il Vivo Y21 con chip Helio P35 in India. Ora, il produttore ha presentato in sordina la variante di fascia media chiamata Y21s in Indonesia. È il primo smartphone mediogamma ad essere dotato di un'ottica principale da 50 megapixel. Ecco tutte le informazioni disponibili su specifiche, caratteristiche e prezzi del terminale.

Il Y21s misura 164,26 x 76,08 x 8 mm e pesa 182 grammi. Ha uno schermo LCD da 6,51 pollici con una tacca a goccia che offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel, un formato 20:9 e una frequenza di aggiornamento regolare di 60Hz. Dispone di un rapporto schermo-corpo dell'89%. Per la sicurezza dei dati, è dotato di uno scanner di impronte digitali montato sul frame laterale e supporta lo sblocco facciale.

Il chipset Helio G80 è presente sotto il cofano del device. Viene fornito con 4 GB di RAM e 1 GB di RAM estesa. Offre 128 GB di memoria interna e ha uno slot per schede microSD dedicato. C'è una batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 18 W. Può essere utilizzato come power bank per caricare altri dispositivi.

La configurazione della fotocamera posteriore del Vivo Y21s presenta una lente principale da 50 megapixel con apertura f/1.8, una macro da 2 megapixel e un obiettivo di assistenza alla profondità da 2 MPX. Sulla parte anteriore di questo telefono c'è una lente da 8 megapixel, che è stata ottimizzata per catturare selfie migliori in condizioni di scarsa illuminazione.

Il Vivo Y21s funziona con il sistema operativo Android 11, che è stato arricchito con la FunTouch OS 11.1. Il dispositivo offre altre funzionalità come il Dual 4G VoLTE, il Wi-Fi 802.11ac, il Bluetooth 5.0, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm.

Il Vivo Y21s ha un prezzo di IDR 2.799.000 (~$197). È disponibile in due colorazioni: Pearl White e Midnight Blue. Non sappiamo quando e se arriverà in Europa; vi faremo sapere.

