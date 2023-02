Vivo X90 Pro UFFICIALE: comparto fotografico innovativo e professionale

Vivo annuncia il lancio europeo del suo nuovo smartphone top di gamma: Vivo X90 Pro. Il dispositivo è stato sviluppato in collaborazione con ZEISS ed offre un comparto fotografico di altissimo livello.

L’X90 Pro è infatti dotato del più grande sensore di imaging mai realizzato e del nuovo imaging chip Vivo V2, che assicura un’elaborazione impeccabile delle immagini catturate con questo smartphone.

Caratteristiche, prezzo e disponibilità di Vivo X90 Pro

Il nuovo Vivo X90 Pro presenta una configurazione a tripla fotocamera che offre un’esperienza di utilizzo intuitiva sia per professionisti che per neofiti. La novità principale è rappresentata dal sensore personalizzato di imaging IMX989 da 1 pollice, che determina una maggiore sensibilità alla luce, un’elaborazione naturale dei colori ed una più efficace stabilizzazione delle immagini.

Il sensore da 50 megapixel si caratterizza per un’ampia apertura f/1,75 e pixel grandi 3,2 μm in una configurazione 4 in 1, per immagini più nitide e dettagliate. La fotocamera per ritratti è anch’essa da 50 megapixel, con fuoco fisso da 50mm, e dà modo di catturare selfie estremamente definiti anche in condizioni di scarsa illuminazione e con netti miglioramenti rispetto al predecessore.

La ultra grandangolare a bassissima distorsione da 108 gradi è dotata di sensore Sony IMX663 da 12 megapixel ed apertura f/2,0, che consente di ottenere scatti straordinari anche quando si è molto vicini al soggetto. Vivo X90 Pro introduce una tecnologia di stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) personalizzata, che ne consente una correzione più intelligente e precisa rispetto all’OIS standard.

Il nuovo smartphone top di gamma X90 Pro di Vivo presenta poi la funzione Dual-Cell FlashCharge da 120W, che garantisce una velocità di ricarica superiore rispetto alla media ed una maggiore durata della batteria con capacità di 4870 mAh. Inoltre, il dispositivo supporta la funzione Wireless FlashCharge da 50W, che era già stata introdotta con il precedente modello X80 Pro.

La configurazione tecnica prevede poi il processore MediaTek Dimensity 9200, una memoria LPDDR5X da 12 GB ed uno spazio di archiviazione da 256 GB. Il display curvo da 6,78 pollici è realizzato con un nuovo materiale luminescente che riduce la luce blu ed offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Vivo X90 Pro, nella colorazione Legend Black, sarà presto disponibile per al prezzo di 1.299€.