VIVO X90 Pro: il SUPER camera phone ora a PREZZO SCONTATO su Amazon

VIVO X90 Pro è uno degli smartphone di top di gamma del momento: si tratta di un camera phone di livello assoluto che offre un comparto tecnico completo. Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il flagship di VIVO al prezzo scontato di 1.139 euro invece di 1.299 euro.

Per ottenere lo sconto, pari a 160 euro, è sufficiente spuntare l’apposita casella per applicare il coupon promozionale. Il VIVO X90 Pro è uno smartphone completo che punta ad offrire una marcia in più dal punto di vista fotografico grazie al nuovo sensore da 50 Megapixel, il Sony IMX989 da 1 pollice. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

VIVO X90 Pro: ora a prezzo scontato con la nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica di VIVO X90 Pro è completa e senza carenze. Lo smartphone può contare sull’ottimo SoC MediaTek Dimensity 9200, in grado di garantire una marcia in più in tutti i contesti di utilizzo, supportato da 12 GB di memoria RAM e 256 GB di storage oltre che da un display da un display da 6,78 pollici con pannello AMOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

C’è anche una batteria da 4.870 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W. Il comparto fotografico include una tripla camera posteriore con sensore principale Sony IMX989 da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel e sensore teleobiettivo da 50 Megapixel con zoom 2x.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il VIVO X90 Pro al prezzo scontato di 1.139 euro invece di 1.299 euro. Per ottenere lo sconto è sufficiente spuntare l’apposita casella per applicare lo sconto di 160 euro che permette di acquistare il cameraphone di VIVO con condizioni decisamente più convenienti.

Per sfruttare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

