Vivo X80 si mostra in alcune foto leak con ottiche ZEISS

Torniamo a parlare di Vivo X80, l’attesa famiglia di smartphone Android di fascia alta, in queste ore protagonista di un leak che lo svela in una foto dal vivo. In base alle prime informazioni pubblicate in queste ore su Weibo, abbiamo l’opportunità di scoprire il retro del device in cui è ben visibile una fotocamera rettangolare costituita da quattro sensori.

Un elemento piuttosto riconoscibile nonostante la bassa risoluzione dell’immagine è il logo ZEISS nell’angolo superiore sinistro, il che indica che Vivo X80 farà affidamento alle lenti del famoso brand per garantire un’esperienza di scatto di alto livello.

Vivo X80 si svela in alcune foto leak

Vivo X80 non è l’unico smartphone che il colosso cinese ha in cantiere: assieme ad esso, infatti, sono attesi i modelli X80 Pro, X80 Pro+, X Note, X Fold e anche Vivo Pad, il tablet di cui abbiamo parlato proprio in queste ore per via di un leak che lo ha ripreso in una immagine di marketing “ufficiosa”.

Scheda tecnica Vivo X80 (RUMOR)

Prendendo in considerazione le ultime indiscrezioni sulla scheda tecnica di Vivo X80, il device di fascia alta dovrebbe montare un display OLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz (non è noto se sia presente o meno la tecnologia LTPO) e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo da 80W.

Di fianco a questo modello è attesa anche la versione Vivo X80 Pro con una scheda tecnica leggermente più spinta: in questo caso si parla di un display OLED da 6.78 pollici con risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless e uno spessore pari a 9.1 mm.

Quando arriverà Vivo X80?

Purtroppo non ci sono ancora notizie certe circa la data di presentazione di Vivo X80 ma, considerando la mole di leak e indiscrezioni varie di quest’ultimo periodo, è lecito presumere che la compagnia abbia in programma un lancio entro la prima metà dell’anno.