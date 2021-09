L'X70 Pro+ di Vivo in colorazione “Blue” sarà disponibile per l'acquisto sul mercato cinese entro la fine di questo mese. Di fatto, pochi giorni fa, il colosso cinese ha annunciato i suoi nuovi smartphone facenti parte della serie X in Cina: gli X70.

Vivo X70 Pro+: in Blue da fine mese

La gamma include tre dispositivi: X70, X70 Pro e X70 Pro+ e, come indica il nome, l'ultimo è il modello di fascia alta della serie.

Il Product Manager del marchio ha ora confermato tramite il suo account su Weibo che il modello di colore blu dello smartphone Pro+ sarà disponibile per l'acquisto nel paese entro la fine di questo mese, ovvero settembre 2021.

Per coloro che non lo sapessero, lo smartphone è stato annunciato in tre colorazioni: nero, blu e arancione. Mentre la variante di colore Black ha il retro in vetro, il pannello posteriore nei modelli di colore Blu e Arancio ha una finitura in pelle.

Per quanto riguarda le specifiche, il terminale è dotato di un display 2K da 6,78 pollici con una risoluzione dello schermo di 3200 x 1440 pixel. Il pannello a 10 bit è l'E5 AMOLED di Samsung e ha una frequenza di aggiornamento variabile di 120Hz, una luminosità massima di 1500 nits, una frequenza di campionamento del tocco di 300Hz (1000Hz max). L'unità ha ricevuto una valutazione di certificazione A+ da DisplayMate.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 888+ insieme alla RAM LPDDDR5 e allo storage UFS 3.1. La configurazione di fascia alta del dispositivo include 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna.

Sul comparto fotografico troviamo una configurazione quad-camera che include una lente ultragrandangolare micro-pan-tilt da 48 MP con stabilizzazione del livellamento orizzontale a 360 °. Garantisce che, anche se si ruota il ​​telefono durante la registrazione, si ottiene comunque un video stabile.

C'è anche una lente principale Samsung GN1 da 50 MP, una camera per ritratti Sony IMX663 da 12 MP e una fotocamera telescopico da 8 MP con zoom ottico 5x e super-zoom 60x. È anche il primo telefono dotato del chip Vivo V1 ISP.

Lo smartphone esegue OriginOS basato sul sistema operativo Andriod 11. È alimentato da una batteria da 4.500 mAh che supporta la ricarica con cavo flash da 55 W, la ricarica rapida wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa da 10 W.

Vivo

Smartphone