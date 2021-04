A quanto pare, l’atteso Vivo X70 potrebbe arrivare con una caratteristica tecnica che gli utenti apprezzeranno: il supporto per la ricarica rapida da 66 W.

X70: rumor

Alla fine dello scorso anno, Vivo ha fatto debuttare in Cina la serie vivo X60 e i tre modelli della serie – che presentano tra loro alcune differenze – sono arrivati ​​sui mercati globali alcuni giorni fa. Tuttavia, nonostante la gamma abbia solo pochi mesi, le indiscrezioni sui loro successori hanno già iniziato a comparire sulla Rete.

Dato che le compagnie cinesi OPPO e Vivo sono note per il rilascio di due serie di smartphone di punta ogni anno, non sorprende sapere che la gamma X70 potrebbe essere annunciata ufficialmente a giugno 2021, stando a quanto trapelato poche ore fa su Weibo.

Secondo il leaker, la prossima serie Vivo X70 sarà supportata da una batteria da 4.500 mAh con una ricarica rapida da ben 66 W.

Inoltre, sul davanti, dovremmo trovare un display FHD + Samsung E4 AMOLED con un foro centrale, utile ad ospitare la selfie-camera. Inoltre, sembra che i device della futura gamma dell’azienda cinese saranno dotati di doppi altoparlanti, sistema che non c’è nella serie X60.

Infine, il tipster afferma che possiamo aspettarci un sensore della fotocamera principale da 1 / 1,28 pollici e un SoC Qualcomm Snapdragon 888 sulla variante X70 Pro + e questo chip, purtroppo, potrebbe non essere a bordo dei modello Pro e Vanilla.

Non ci resta, a questo punto, che attendere delle nuove indiscrezioni per sapere qualcosa in più della futura gamma di telefoni della compagnia cinese OPPO.

Vivo

Smartphone