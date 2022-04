Vivo X Note Aerospace Edition: ecco l'esclusiva edizione

Vivo X Note, il phablet da 7 pollici con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 lanciato qualche giorno fa, vede l’arrivo anche di una esclusiva versione etichettata come “Vivo X Note Aerospace Edition”: la singolarità di questo modello è che racchiude un frammento della Luna trova posto in un esclusivo pendente.

Un pezzo del nostro satellite naturale è stato inserito all’interno di una camera di vetro attaccata a un sottile strato di pelle.

Vivo X Note Aerospace Edition arriva con un frammento di Luna

Com’è possibile osservare dall’immagine di copertina, questa versione esclusiva del telefono presenta una nuova colorazione celeste e il solito hardware di altissimo livello: 12 GB di RAM e 256 GB di spazio interno con il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Per il resto non sono presenti differenze al resto della scheda tecnica ufficiale, disponibile al completo qui in basso.

Scheda tecnica