Vivo Watch 2 UFFICIALE: supporto per eSIM ed autonomia fino a 14 giorni

Dopo gli smartphone della gamma Vivo S12, l'azienda ha finalmente presentato il suo Vivo Watch 2, successore del Vivo Watch dello scorso anno in Cina. Il clou principale dell'orologio è il supporto per eSIM, con possibilità di chiamate standalone ed LTE. Scopriamo adesso le restanti caratteristiche tecniche dello smartwatch.

Vivo Watch 2: tutto quello che c'è da sapere

Di seguito, elenchiamo le specifiche di questo interessante dispositivo:

Schermo AMOLED da 1,43 pollici (466×466 pixel) con 326 PPI;

Processore principale ST e processore a basso consumo Apollo;

Memoria integrata da 2 GB per la riproduzione di musica in locale;

Sensore per la rilevazione di frequenza cardiaca ed ossigeno nel sangue, accelerometro, giroscopio, sensore di pressione atmosferica ed altitudine, sensore geomagnetico, sensore di luce ambientale;

47 modalità sportive tra cui corsa all'aperto, corsa indoor, camminata all'aperto, nuoto in piscina, ciclismo all'aperto, ciclismo indoor, alpinismo ed altro ancora;

Resistenza all'acqua (5ATM)

Dimensioni pari a 46.4 × 46.4 x 42 x 10.95 mm; Peso di 47 g;

Altoparlante e microfono per chiamate vocali;

LTE via eSIM, Bluetooth 5.2 LE, GPS + GLONASS + GALILEO + Beidou, NFC per i pagamenti;

Fino a 7 giorni di utilizzo con eSIM, fino a 14 giorni con Bluetooth.

Il Vivo Watch 2 è disponibile nei colori nero, bianco e argento con cinturino in gomma e cinturino opzionale in pelle traspirante: sarà possibile ordinarlo dal 29 dicembre in Cina, ancora non abbiamo informazioni circa il suo arrivo in Italia.