Vivo S12 e S12 Pro sono ufficiali: i selfie-phone per eccellenza

Vivo S12 e S12 Pro sono ufficiali. Dopo il teaser che svelava quasi tutto sul design di Vivo S12 Pro e le numerose indiscrezioni pubblicate in questi giorni, l'azienda cinese ha ufficialmente presentato Vivo S12 e Vivo S12 Pro. Entrambi gli smartphone, muniti di un design molto curato, sono indirizzati a chi è alla ricerca di telefoni capaci di scattare foto selfie di altissimo livello.

Vivo S12 e S12 Pro: caratteristiche e design

Entrambi gli smartphone, infatti, sono dotati di due fotocamera selfie accompagnate da due flash LED per garantire selfie sempre perfetti, anche in condizioni di luce proibitive. L'applicazione Fotocamera, quando impostata per scattare foto selfie, permette di regolare la temperatura del flash tra 3000K e 6000K, così da personalizzare a proprio piacimento l'illuminazione del proprio viso.

Partendo da Vivo S12, il device monta un display AMOLED da 6.44 pollici a risoluzione Full HD+ da 1080p, frequenza di aggiornamento a 90 Hz con campionamento del tocco a 180 Hz, supporto HDR10+ e due fotocamere selfie con sensori da 44 MP (apertura f/2.0) e 8 MP (apertura f/2.3). Il processore scelto per Vivo S12 è il MediaTek Dimensity 1100 con 8 GB di RAM e 128/256 GB di spazio interno. Sul retro è disponibile una fotocamera tripla con sensore principale da 108 MP con apertura f/1.9, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4. La batteria è da 4200 mAh con ricarica rapida a 44 W (su cavo), mentre il sistema operativo è Android 11 con OriginOS Ocean.

Passando a Vivo S12 Pro, lo smartphone monta un pannello AMOLED più generoso da 6.56 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Crescono anche i sensori selfie con un modulo da 50 MP (apertura f/2.0) e un altro da 8 MP (apertura f/2.3), mentre sul retro il sensore principale da 108 MP è accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 8 MP e uno macro da 2 MP. Il processore in questo caso è MediaTek Dimensity 1200 con 8/12 GB di RAM e 256 GB di RAM e la batteria è da 4300 mAh con ricarica rapida a 44 W (su cavo).

Prezzo e disponibilità

Vivo S12, disponibile nelle colorazioni oro, blu e nero, è disponibile al prezzo di 2799 yuan (circa 390 euro) per la versione 8+256 GB e 2999 yuan (circa 420 euro) per la versione con 12+256 GB. Vivo S12 Pro, invece, è disponibile nelle stesse colorazioni al prezzo di 3399 yuan (circa 470 euro) per il modello con 8+256 GB e 3699 yuan (circa 515 euro) per la variante con 12+256 GB.

Le vendite partiranno in Cina dal 30 dicembre.