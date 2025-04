vivo V50: la fascia media ha il suo camera phone (recensione)

Dopo aver avuto l’opportunità di testare a fondo il nuovo vivo V50, possiamo finalmente condividere un’analisi completa di questo smartphone che promette di ridefinire le aspettative nella competitiva fascia media del mercato. Forte del successo della precedente serie V, vivo punta con il V50 a consolidare la sua presenza, specialmente in mercati strategici come l’Italia. Questo dispositivo è stato presentato da vivo come un vero e proprio “Camera Phone" di fascia mid-end grazie alla rinnovata collaborazione con ZEISS. Ma al di là delle ambizioni, cosa offre realmente questo smartphone nell’uso quotidiano? Scopriamolo insieme.

Design e Qualità Costruttiva: Eleganza e Funzionalità

Il vivo V50 cattura immediatamente l’attenzione per il suo design elegante e sottile. Le dimensioni di 163.29 mm × 76.72 mm e uno spessore di soli 7.57 mm (nella colorazione Mist Purple, la Satin Black è ancora più sottile con 7.39 mm) lo rendono comodo da tenere in mano, nonostante l’ampio display. Il peso di 193 grammi offre una sensazione di solidità senza risultare eccessivo.

La scelta dei materiali è interessante: un sottile vetro AG satinato per la cover posteriore non solo conferisce un aspetto premium ma si dimostra anche efficace nel resistere alle impronte digitali, un dettaglio non trascurabile per chi preferisce un telefono sempre pulito. La finitura Diamond Pattern aggiunge un tocco di originalità. Il frame è realizzato in plastica, una scelta che, sebbene possa suscitare qualche riserva in termini di percezione di lusso assoluto, contribuisce a mantenere il peso contenuto e garantisce durabilità. I bordi curvi su quattro lati e il retro curvato migliorano significativamente l’ergonomia, rendendo l’impugnatura confortevole anche durante sessioni d’uso prolungate.

Un elemento distintivo del design è il modulo fotografico Dual Ring posteriore, che unisce funzionalità ed estetica con un’elegante incisione, una texture opaca e bordi rifiniti lucidi, testimoniando l’attenzione di vivo per i dettagli.

Un plauso va sicuramente all’inclusione della certificazione IP68 e IP69 per la resistenza ad acqua e polvere. Questo significa che il V50 è in grado di resistere all’immersione in acqua dolce fino a 1.5 metri per un massimo di 30 minuti e a getti d’acqua ad alta pressione e temperatura. È importante sottolineare che questa resistenza non è permanente e può diminuire con l’uso quotidiano, e che eventuali danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia. Tuttavia, avere questa protezione offre una maggiore tranquillità nell’uso quotidiano.

Display: Un’Esperienza Visiva Immersiva

Il vivo V50 è dotato di un display AMOLED da 6.77 pollici che offre colori vivaci, neri profondi e un eccellente contrasto. La risoluzione di 2392 × 1080 pixel garantisce una buona nitidezza. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz rende lo scorrimento fluido e reattivo, migliorando l’esperienza generale nell’utilizzo delle app, nella navigazione web e nel gaming.

La luminosità di picco di 4500 nits è impressionante e assicura un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il supporto HDR10+ offre un’esperienza visiva di alta qualità per la fruizione di contenuti multimediali in streaming.

Un ulteriore punto a favore è la certificazione SGS per la bassa emissione di luce blu, il basso sfarfallio e la bassa sfocatura da movimento, che testimonia l’attenzione di vivo per il comfort visivo degli utenti. La protezione Diamond Shield glass aggiunge un ulteriore livello di durabilità contro graffi e cadute accidentali. Le cornici sottilissime e il piccolo foro per la fotocamera frontale contribuiscono a un design moderno e a un’esperienza visiva più coinvolgente.

Performance e Hardware: Potenza Affidabile per Ogni Scenario

Sotto la scocca, il vivo V50 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, un chipset che offre un ottimo equilibrio tra prestazioni ed efficienza energetica. Questo processore, abbinato a 12 GB di RAM e a opzioni di storage da 512 GB di ROM, garantisce un’esperienza d’uso fluida e reattiva anche con più applicazioni aperte contemporaneamente e con carichi di lavoro intensi. L’Adreno 720 GPU assicura buone prestazioni grafiche, rendendo il V50 adatto anche al gaming mobile.

VIVO promette una “60-Month Smooth Experience", risultato di un’ottimizzazione a livello di software e hardware. Sebbene l’assenza di ritardi non possa essere garantita al 100% a causa di fattori esterni e abitudini d’uso individuali, l’impressione generale durante i test è stata di un sistema operativo ben ottimizzato e scattante.

Ottimo anche il comparto audio, il V50 è dotato di un altoparlante dual stereo, che offre un audio chiaro e con un buon volume, migliorando l’esperienza nella visione di video e nell’ascolto di musica.

Sistema Fotografico: L’Eccellenza ZEISS nella Fascia Media

Immagini

Il vero fiore all’occhiello del vivo V50 è il suo sistema di imaging, frutto della rinnovata collaborazione con ZEISS. La configurazione ZEISS All Main Camera posteriore è composta da un sensore principale OIS da 50 MP con un sensore di grandi dimensioni da 1/1,55", un obiettivo ultra-grandangolare da 50 MP e una fotocamera frontale da 50 MP ZEISS per selfie di gruppo con autofocus.

La fotocamera principale ZEISS OIS da 50 MP si distingue per la sua eccellente acquisizione della luce anche in condizioni difficili. L’innovativo VCS Camera-Bionic Spectrum di vivo mira a migliorare ulteriormente la qualità dell’immagine, simulando la visione umana per colori più nitidi e realistici. La stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) e un design di stabilizzazione indipendente consentono di ottenere scatti nitidi anche con tempi di esposizione più lunghi e di ridurre al minimo le sfocature dovute al movimento della mano.

Il V50 introduce anche la tecnologia AI Aura Light Portrait 2.0, una luce di riempimento ultra-soft potenziata da algoritmi AI, che offre un’illuminazione di qualità professionale per i ritratti. Due nuovi stili di illuminazione, Rembrandt Lighting e Butterfly Lighting, arricchiscono ulteriormente le possibilità creative, permettendo di ottenere ritratti con effetti drammatici o glamour.

Anche le foto di gruppo beneficiano di una notevole attenzione, grazie alla fotocamera frontale ZEISS Group Selfie da 50 MP con obiettivo grandangolare da 92° e AI 3D Studio Lighting 2.0. La fotocamera posteriore ultra-grandangolare da 119° cattura ampi paesaggi e gruppi numerosi senza evidenti distorsioni.

Le funzionalità creative non mancano, con AI Image Studio che offre miglioramento fotografico AI e cancellazione AI 2.0. La modalità Film Camera aggiunge un tocco vintage alle foto, mentre Live Photo permette di catturare momenti dinamici con cornici eleganti e la filigrana ZEISS Border. Sia la fotocamera posteriore che quella anteriore sono in grado di registrare video in 4K.

Nel complesso, il sistema fotografico del vivo V50 impressiona per la sua versatilità e la qualità degli scatti, specialmente per un dispositivo di questa fascia di prezzo. La collaborazione con ZEISS si traduce in immagini nitide, con colori ben bilanciati e una notevole cura per i dettagli.

Batteria e Ricarica: Autonomia per Tutta la Giornata e Ricarica Ultrarapida

Il vivo V50 è dotato di una batteria BlueVolt da 6000 mAh (TYP) che garantisce un’autonomia eccellente, in grado di coprire senza problemi un’intera giornata di utilizzo intenso. Questa capacità è notevole considerando la sottigliezza del dispositivo.

La tecnologia di ricarica rapida 90W FlashCharge è un vero punto di forza. Secondo i dati di laboratorio VIVO, è possibile ottenere fino a 6 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica partendo dall’1%. Nei test effettuati, la ricarica completa da 0% a 100% avviene in un tempo inferiore ai 45 minuti, un risultato impressionante che riduce drasticamente i tempi di attesa.

La modalità AI Sleep ottimizza i consumi durante la notte, mentre lo Smart Charging Engine si adatta alle abitudini dell’utente per preservare l’efficienza della batteria nel tempo. È importante notare che il caricabatterie compatibile con la ricarica a 90W potrebbe non essere incluso nella confezione del prodotto e la potenza di ricarica effettiva può variare.

Software e User Experience: Funtouch OS 15 e Funzionalità Intelligenti

Il vivo V50 esegue Funtouch OS 15 basato su Android 15. L’interfaccia si presenta pulita e intuitiva, con diverse funzionalità aggiuntive come la barra laterale per un accesso rapido alle app e gesture personalizzabili. VIVO promette fino a 3 anni di aggiornamenti maggiori di Android, un impegno importante per garantire la longevità del dispositivo e l’accesso alle ultime funzionalità e patch di sicurezza.

Sono presenti diverse funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui Google Gemini, traduzione in tempo reale delle chiamate, trascrizione assistita e traduzione dello schermo. L’ultra-large vapor cooling system è progettato per mantenere le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense o multitasking spinto. Il sensore di impronte digitali integrato nel display è rapido e preciso, così come lo sblocco facciale.

Conclusioni

Il vivo V50 si presenta come uno smartphone solido e ben realizzato, con un design elegante, un eccellente display AMOLED, prestazioni affidabili e, soprattutto, un sistema fotografico di alta qualità grazie alla collaborazione con ZEISS. La batteria di lunga durata e la ricarica ultrarapida a 90W sono ulteriori punti di forza che lo rendono un dispositivo ideale per chi ha uno stile di vita dinamico. Sebbene il frame in plastica e la doppia fotocamera posteriore possano rappresentare dei compromessi per alcuni, i vantaggi offerti, specialmente nel comparto fotografico e nell’autonomia, lo rendono un serio contendente nella fascia media premium del mercato. Per chi cerca un telefono con una forte vocazione fotografica e un’esperienza utente fluida e completa, il vivo V50 è sicuramente un dispositivo da prendere in seria considerazione anche se il prezzo di lancio di 599 euro in Italia lo posiziona nella fascia media premium, dove la concorrenza è veramente agguerrita.

Pregi:

Design elegante e sottile con vetro AG resistente e finiture curate.

con vetro AG resistente e finiture curate. Certificazione IP68 e IP69 per resistenza ad acqua e polvere.

per resistenza ad acqua e polvere. Display AMOLED 120 Hz con colori vivaci e alta luminosità.

con colori vivaci e alta luminosità. Prestazioni fluide grazie al Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 .

. Ottimo comparto fotografico ZEISS con sensori da 50 MP su tutte le fotocamere principali.

con sensori da su tutte le fotocamere principali. Batteria da 6000 mAh con ricarica rapida 90W FlashCharge .

con ricarica rapida . Software aggiornato Android 15 con Funtouch OS 15 e promessa di aggiornamenti.

con e promessa di aggiornamenti. Esperienza fluida garantita per un lungo periodo.

garantita per un lungo periodo. Altoparlanti stereo per un audio coinvolgente.

Difetti:

Frame in plastica .

. Solo doppia fotocamera posteriore (principale e ultra-grandangolare).

(principale e ultra-grandangolare). Prezzo di lancio elevato (599 euro).