Vivo ha appena rilasciato in rete il brevetto per i suoi marchi NEX Fold, NEX Slide e NEX Roll relativo a futuri dispositivi pieghevoli e arrotolabili.

Vivo: cosa sappiamo dei nuovi pieghevoli in arrivo?

Di fatto, all'inizio di questa settimana, abbiamo riferito che Honor aveva richiesto i marchi per il “Magic Fold” e per il “Magic Flip”, i nomi ufficiali dei suoi prossimi dispositivi pieghevoli. Ora è il turno di Vivo, poiché i recenti depositi di marchi suggeriscono il lancio dei suoi gadget pieghevoli e arrotolabili.

Il produttore cinese ha richiesto i marchi per “NEX Fold”, “Nex Slide” e “NEX Roll”, secondo quanto individuato dal portale di MyFixGuide. Sulla base dei nomi, è lecito presumere che si tratti di dispositivi pieghevoli e arrotolabili. Il primo infatti, dovrebbe avere un forma factor simile al Galaxy Z Fold 2 o al Mi Mix Fold, mentre il NEX Slide e il NEX Roll dovrebbero avere display estensibili.

Vale anche la pena notare che tutti questi terminali fanno parte della line-up NEX di Vivo, il che non sorprende considerando che la linea NEX funge anche da gamma sperimentale di telefoni Vivo innovativi, proprio come la serie Mi Mix di Xiaomi.

Non conosciamo le caratteristiche di questi dispositivi e non sappiamo quando aspettarci che vengano lanciati. Una fuga di notizie ha rivelato la gamma di prodotti di Vivo per la seconda metà dell'anno, ma non ha mai menzionato un prodotto pieghevole o arrotolabile. Tuttavia, non escluderemo la possibilità di un concept o di un prototipo funzionante da vedere a breve, proprio come ha fatto OPPO ha fatto l'anno scorso con OPPO X 2021. Non appena avremo maggiori informazioni a riguardo ve lo faremo sapere. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

Per quale di questi dispositivi sei entusiasta? Fatecelo sapere nella casella dei commenti.

Vivo

Smartphone