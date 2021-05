Vivo ha appena annunciato due partnership commerciali con TIM e Unieuro; i dispositivi dell'azienda arriveranno negli store online e fisici dei due negozi in tutto lo stivale.

Il quinto produttore di smartphone al mondo ha appena dichiarato che collaborerà con due leader del settore: stiamo parlando del provider TIM e del colosso Unieuro. Con TIM si avrà la possibilità di avere il modello Y72 e molti altri terminali del marchio cinese, siano essi con modem LTE che con supporto alle reti 5G.

Tutti i punti vendita Unieuro italiani disporranno dei telefoni del marchio, ma non solo. Sarà possibile acquistare i device da Monclick.it o da unieuro.it. Vincent Xi, Presidente di Vivo Italia, ha così dichiarato:

Siamo lieti di collaborare con TIM e Unieuro, i leader delle telecomunicazioni e della vendita al dettaglio sul mercato italiano. Il nostro obiettivo è quello di offrire agli utenti dispositivi innovativi e un ottimo supporto con i principali operatori e rivenditori, per questo vivo è un brand amato da oltre 400 milioni di consumatori in tutto il mondo. Grazie a queste partnership, vogliamo garantire una maggiore visibilità sul mercato italiano e consentire al numero crescente di appassionati di vivo in Italia di vivere la nostra idea di innovazione tecnologica.