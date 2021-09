Vivo sembra intenzionata a dare un bello scossone al mercato mobile che, smartphone pieghevoli a parte, non ha certo brillato per originalità nel corso degli ultimi anni. L'azienda ha infatti presentato un brevetto che punta i riflettori su un modulo fotocamera utilizzabile in diverse modalità.

Come funziona l'originale fotocamera ‘a scomparsa' brevettata da Vivo

Si tratta di uno scenario del tutto inedito nel mondo degli smartphone, che lascerebbe all'utente pieno potere circa il modo più opportuno per sfruttare le potenzialità di questa fotocamera. Entriamo nel dettaglio ed analizziamo le principali caratteristiche tecniche del modulo ideato dall'azienda cinese. Siamo di fronte ad un sistema che prevede doppia fotocamera, flash e display. Il suo innesto avverrebbe per mezzo di una clip magnetica situata in basso.

La prima alternativa di utilizzo prevede di installare il modulo rivolgendo le due fotocamere posteriormente ed il piccolo schermo frontalmente. Come è facilmente intuibile, quest'ultimo andrebbe ad integrarsi con il display principale dello smartphone, mantenendone risoluzione e refresh rate.

In seconda istanza si potrebbe invece decidere di direzionare la doppia fotocamera frontalmente, relegando la piccola porzione di schermo sul retro. Disposizione che tornerebbe molto utile specie nel caso in cui si dovessero effettuare delle videochiamate. Il vantaggio risiederebbe nel fatto di poter beneficiare della stessa qualità di cattura del video sia in una circostanza e sia nell'altra.

Ed ora viene il bello: qualora lo ritenesse opportuno, l'utente potrebbe anche del tutto rimuovere il modulo della fotocamera per scattare foto con maggiore libertà e minore ingombro, controllando l'inquadratura direttamente dal mini display integrato. Una sorta di GoPro in miniatura per intenderci.

L'idea di Vivo è davvero molto interessante e di conseguenza ci auguriamo che non debba trascorrere molto tempo prima che il tutto possa concretizzarsi anche nella realtà (quasi certamente, neppure i relativi prezzi di vendita passeranno inosservati).

Smartphone