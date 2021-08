Vivo ha recentemente ottenuto un brevetto presso la World Intellectual Property Organization (WIPO). Il patent riguarda un design nuovo e innovativo che mostra uno smartphone dotato di un modulo fotografico selfie rimovibile sotto il display.

Vivo: la selfiecam di questo brevetto è incredibile

Il brevetto del produttore cinese di smartphone descrive una selfiecam integrata che può essere rimossa dal corpo del telefono. Questo sensore si inserirebbe in uno degli angoli superiori dello smartphone, consentendogli di essere perfettamente aderente lla struttura senza rigonfiamenti visibili. Inoltre, il dispositivo continuerebbe ad offrire un'esperienza full screen completa, sia con che senza che questo camera collegata.

La tecnologia della fotocamera sotto display è già una realtà ed è disponibile sul mercato da un po' di tempo. Quindi il design, sebbene sia alquanto innovativo, non è esattamente stravagante come altri brevetti di cui siamo venuti a conoscenza in passato.

Tuttavia, il brevetto è abbastanza dettagliato; gli schemi rivelano un meccanismo che consente agli utenti di staccare l'unità della fotocamera in modo semplice. Inoltre, il documento descrive anche due processi che consentono al suddetto modulo di ruotare verso l'esterno al fine di fungere come un classico “selfie shooter”. In altre parole, il sensore funzionerebbe in una maniera simile a quello di una fotocamera pop-up.

Sebbene il design sia interessante, la sua praticità e il suo utilizzo sono ancora discutibili. Avere una fotocamera rimovibile potrebbe essere utile in quanto può fungere da camera remota da cui è possibile posizionare e acquisire immagini controllandola dal proprio smartphone. Tuttavia, non sappiamo se tale UDC rimovibile supporti eventuali ricevitori wireless.

Ad ogni modo, tenete presente che questo è solo un brevetto e potrebbe essere solo il tentativo dell'azienda di coprire tutte le basi o un semplice esercizio di stile.

