Vivo: appare un nuovo misterioso budget phone

Vivo sta lavorando a un paio di nuovi telefoni economici per il mercato locale. Il modello Y33s 5G è stato avvistato di recente alla certificazione 3C. La scorsa settimana, il Y32 è stato approvato dall'autorità cinese del TENAA. Ora, un altro device con un numero di modello V2140A ha ottenuto la certificazione presso il suddetto portale. Come al solito, l'elenco ha rivelato le principali specifiche e le prime immagini del prodotto in questione. Sfortunatamente, il moniker finale del dispositivo deve ancora essere confermato.

Specifiche Vivo V2140A

Il Vivo V2140A è uno smartphone di fascia media che supporta la connettività 4G LTE. Il dispositivo ha dimensioni di 163,96 x 75,2 x 8,28 mm e pesa 179 grammi. È dotato di un display AMOLED da 6,51 pollici che offre una risoluzione HD+ di 720 x 1600 pixel. Probabilmente supporterà una frequenza di aggiornamento di 60Hz.

Il pannello posteriore del telefono ha una fotocamera principale da 13 megapixel, accoppiata ad un obiettivo macro/profondità da 2 megapixel. Si nota che dispone di una fotocamera frontale da 8 megapixel. Sembra che il dispositivo verrà preinstallato con Android 11.

Il V2140A è alimentato da un chip octa-core sconosciuto che comprende quattro core della CPU che lavorano a 2,35 GHz e gli altri quattro core della CPU con clock a 1,8 GHz. In Cina, il dispositivo arriverà con 4 GB/6 GB di RAM e 64 GB/128 GB di spazio di archiviazione.

Il V2140A ha una batteria di valore nominale di 4.910 mAh. Come mostrato sopra, la certificazione 3C del dispositivo rivela che potrebbe essere fornito con il supporto per la ricarica da 10 W. Ora che il telefono ha ricevuto le certificazioni TENAA e 3C, potrebbe diventare ufficiale già questo mese nel mercato interno.

Se invece non volete proprio attendere e avete necessità di comprare uno smartphone economico ma con prestazioni davvero super, vi segnaliamo che su Amazon è disponibile il Vivo Y11s che costa solo 119€ ma che offre tante features interessanti come il pannello FullView da 6,51″ e il processore Snapdragon 460 di Qualcomm.